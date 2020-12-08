Паддок строгого режима. Как Ф1 проведет Гран При Абу-Даби

Для этапа на Яс-Марине Формула 1 в сотрудничестве с местными властями разработала совершенно особенный регламент.

Уже в понедельник все те, кто работают в паддоке – за исключением нескольких гонщиков и больших боссов, которые пользуются частными самолетами – отправились из Бахрейна в Абу-Даби на десяти чартерных самолетах, соблюдая строгие ограничения.

Противовирусные меры, действующие в ОАЭ, гораздо серьезнее, чем в других странах. Скажем, дорога между Абу-Даби и соседним Дубаем попросту заблокирована, всем въезжающим в страну необходимо провести две недели на карантине – и так далее.

Несколько месяцев переговоров с местными властями позволили Ф1 выработать решение, устраивающее всех и дающее возможность завершить чемпионат в привычной атмосфере острова Яс.

Отдельный вопрос касается участия в предстоящем этапе Льюиса Хэмилтона. Об этом у нас есть отдельный материал:

Джордж Расселл, Mercedes-AMG F1 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Как все будет организовано?

Область вокруг автодрома и прилегающих к нему отелей станет закрытой. Попасть внутрь смогут только участники Ф1, приехавшие в понедельник. После этого никто уже не сможет выйти наружу – точнее говоря, выйти будет можно, но всего один раз. Единожды покинув выделенную для Ф1 зону, вернуться назад уже не получится.

Ограниченную область решили назвать «биосферой» (ее очертания можно изучить на верхней иллюстрации). Она отрежет паддок и отели от внешнего мира до вечера следующего вторника, когда закончатся тесты.

Исключение будет сделано только для ограниченного круга техники и людей, у которых есть специальный выданный правительством пропуск. Приготовления к запуску «биосферы» стартовали еще в Бахрейне, где после прилета все сдали в аэропорту местный тест на вирус и оставались на карантине в отеле до получения его отрицательного результата.

После этого новые проверки проходили каждые несколько дней – для этого использовалась система, совместно разработанная Ф1 и властями страны.

Прямой переезд в Абу-Даби сделали возможным только для тех, кто был в Бахрейне. К слову, именно этим объясняется решение босса Ferrari Маттиа Бинотто приехать на этап в Сахире.

Прибыть на «Яс-Марину» напрямую можно, но тогда потребуется выдержать 48-часовую изоляцию перед въездом в Абу-Даби.

Boeing 787 Dreamliner и Airbus A380 над автодромом Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Как прошел «большой переезд»?

К счастью, спонсором гонки в Абу-Даби выступает местная авиакомпания Etihad. Она-то и выделила те самые десять бортов для перевозки людей – девять Airbus A320/321 и один Boeing 787.

Они отправлялись из Бахрейна каждый час, начиная с 10 утра, и перевезли в общей сложности 1248 человек. Из-за правил социального дистанцирования в салонах можно было занимать не все места, также строго соблюдалось правило «пузырей», действующее с начала сезона.

Тем, кто полетел на собственных самолетах, все равно нужно было сделать это в понедельник. И иметь с собой копию отрицательного теста на COVID из Бахрейна – без этого пересечь границу не разрешали.

В аэропорту Бахрейна для Ф1 выделили отдельную зону, а в Абу-Даби и вовсе зарезервировали целый терминал. Несмотря на справку из Бахрейна, всех въезжающих ждал новый – уже местный – тест на вирус.

Вид на участок трассы через конструкции отеля W Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Что будет происходить внутри «биосферы»?

Отели для персонала команд расположены в пешей доступности от автодрома. Приехав туда, всем предстояло начать с самоизоляции – она продлилась до вечера понедельника и появления результатов сданных анализов.

Кадр автора этих строк Адама Купера хорошо иллюстрирует, сколь серьезно в Абу-Даби подошли к вопросу: дистанцирование для гостей и полная защита для администраторов отеля:

В общей сложности прибывшие займут шесть гостиниц, включая самую шикарную под скромным названием W, интегрированную в автодром.

При этом в «биосферу» включен и седьмой отель – он нужен для проживания сотрудников шести первых, а также местного персонала, задействованного на Гран При. Показательно, что даже они вынуждены покинуть на время Гран При свои дома, причем сделать это пришлось уже давно – с учетом 14-дневного карантина до заезда Ф1.

Те, кто работает в Ф1, обычно недолюбливают W – несмотря на предельно удобное расположение, здесь очень шумно из-за множества баров, клубов и ресторанов, а также расположенной поблизости гавани для яхт, где весь уик-энд гремят вечеринки. Обычно в пафосном отеле останавливаются VIP-гости и спонсоры. На этот раз сюда поселят главных действующих лиц спорта.

Остальные гостиницы находятся поблизости одна от другой. Они будут отрезаны от остальной части острова Яс и соединены с автодромом специальным пешеходным маршрутом.

Для соединения «биосферы» с внешним миром предусмотрена специальная транзитная зона – ее можно найти на схеме. Если нужно что-то привезти на автодром, это делается по отработанной схеме: одни люди доставляют груз и покидают транзитную зону, после чего другие заходят туда и забирают его.

Столь сложная схема едва ли серьезно отразится на ходе уик-энда и создаст кому-то дополнительные сложности. В то же время она иллюстрирует, сколь серьезно власти Эмиратов относятся к здоровью своих граждан.