Паддок прочит Racing Point в соперники Боттасу

Скорость болидов команды Racing Point в пятницу стала одной из наиболее популярных тем для разговоров в паддоке Гран При Австрии.

Серхио Перес показал третье время дня – пусть и отстав от Льюиса Хэмилтона больше чем на четыре десятых, а от Валттери Боттаса – больше чем на шесть десятых. По темпу на длинных сериях кругов болид Racing Point, как утверждают многие наблюдатели, также уступает в темпе только машинам чемпионской команды. К примеру, обозреватели сайта The Race сделали вывод, что на длинных сериях Макс Ферстаппен на Red Bull уступал Пересу в среднем одну десятую с круга. При этом журналисты отметили, что мексиканец демонстрировал «супер-стабильную» езду, то есть чувствовал себя за рулем чрезвычайно уверенно.

Результаты Переса подтвердили опасения других команд-середняков о том, что Racing Point, скопировавшая в межсезонье аэродинамическую конфигурацию прошлогоднего болида Mercedes, может закрепить за собой четвертое место в общем зачете – а то и бросить вызов некоторым топ-командам.

«Мы ждали, что они будут быстры, но в реальности они оказались еще быстрее. То, что на столь короткой трассе они получили столь большое преимущество, впечатляет, – прокомментировал ситуацию Карлос Сайнс, который в прошлом сезоне стал лучшим из пилотов команд-середняков. – На мой взгляд, мы просто не сможем их догнать, и нашим главным соперником останется Renault».

Еще более крупные авансы британской команде выдал Ромен Грожан. По мнению французского гонщика, Racing Point в этом сезоне вполне может занять место Ferrari в тройке наиболее успешных команд.

«У меня не было времени во всем разобраться и изучить времена. Но краем уха я слышал, что Серхио на длинных кругах едет чуть ли не в одном ритме с Боттасом, – поделился француз своими наблюдениями с журналистами. – Думаю, что теперь в Формуле 1 будет три больших группы. В группе топ-команд будут Mercedes, Red Bull и Racing Point. В группе середняков – Ferrari, McLaren и Renault. И в последней группе – AlphaTauri, Alfa Romeo и Haas, от которых пусть и несильно, но отстает Williams».