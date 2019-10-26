Паддок Ф1 в Мексике поразила кишечная инфекция, Марко пообещал выдать Гасли подгузник
По неофициальным данным, на недомогание пожаловались уже 150 человек.
Судя по поступающим из паддока Гран При Мексики данным, многие пилоты и члены команд столкнулись с расстройством пищеварения. Речь может идти о некоей вирусной инфекции.
Медицинская служба организаторов подтвердила факт обращений, не называя конкретных цифр и лишь отметив, что они не превышают показателей прошлых лет. Между тем, неофициальные источники говорят о 150 заболевших. Преимущественно вирус затронул команды McLaren, Renault и Toro Rosso. В частности, проблемы со здоровьем испытывает Пьер Гасли.
Журналисты Auto Motor und Sport поинтересовались здоровьем Гасли у советника Red Bull Хельмута Марко. «Надо уточнить. Но если все и правда так плохо, найдем ему подгузник», – ответил тот. По информации Motorsport.com, француз уснул в одном из помещений команды незадолго до старта субботней тренировки и скорее всего не примет в ней участия.
Онлайн. Гран При Мексики: третья тренировка
Кроме того сообщается, что расстройство пищеварения произошло и у гонщицы Формулы 2 Татьяны Кальдерон, которая в Мексике пропустила тренировку Суперкубка Porsche, где выступает в качестве приглашенной звезды.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Мексики
|Пилоты
|Пьер Гасли
|Автор
|Сергей Иванов
Паддок Ф1 в Мексике поразила кишечная инфекция, Марко пообещал выдать Гасли подгузник
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