Паддок Ф1 в Мексике поразила кишечная инфекция, Марко пообещал выдать Гасли подгузник

Судя по поступающим из паддока Гран При Мексики данным, многие пилоты и члены команд столкнулись с расстройством пищеварения. Речь может идти о некоей вирусной инфекции.

Медицинская служба организаторов подтвердила факт обращений, не называя конкретных цифр и лишь отметив, что они не превышают показателей прошлых лет. Между тем, неофициальные источники говорят о 150 заболевших. Преимущественно вирус затронул команды McLaren, Renault и Toro Rosso. В частности, проблемы со здоровьем испытывает Пьер Гасли.

Журналисты Auto Motor und Sport поинтересовались здоровьем Гасли у советника Red Bull Хельмута Марко. «Надо уточнить. Но если все и правда так плохо, найдем ему подгузник», – ответил тот. По информации Motorsport.com, француз уснул в одном из помещений команды незадолго до старта субботней тренировки и скорее всего не примет в ней участия.

Кроме того сообщается, что расстройство пищеварения произошло и у гонщицы Формулы 2 Татьяны Кальдерон, которая в Мексике пропустила тренировку Суперкубка Porsche, где выступает в качестве приглашенной звезды.