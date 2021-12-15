О'Уорд поставил себе крайний срок для перехода в Ф1

Гонщик серии IndyCar Пато О’Уорд 14 декабря принял участие в молодежных тестах Формулы 1. Это был подарок-обещание от главы McLaren Зака Брауна за первую победу в IndyCar.

О’Уорд проехал 92 круга по «Яс-Марине» на MCL35M и после рассказал, что этот опыт превзошел все его ожидания. Он «соврал бы», говоря, что не думал о вероятном переходе из IndyCar в Ф1. И после тестов в Абу-Даби Пато посчитал, что у него есть только два года для осуществления задуманного – и он намерен это сделать.

«Честно говоря, у меня есть максимум два года, чтобы перейти в Ф1, – отметил О’Уорд. – Я сделаю все, чтобы это произошло, потому что это главная вершина автоспорта и моя давняя мечта, с которой я начал свою карьеру. Да, она воплощалась в разных сериях: и в IndyCar, и в гонках на выносливость. Но все началось с этой мечты. И я бы соврал, сказав, что не хочу попробовать ее осуществить. Я должен попробовать это сделать, иначе буду жалеть об этом всю жизнь».