Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты MC Shop Watch Shop Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты MC Shop Watch Shop Jobs
Предыдущая / Расселл назвал странными ощущения от пилотирования Mercedes Следующая / Монтойя проедет «12 часов Себринга» в экипаже с сыном
Формула 1 / Декабрьские тесты в Абу-Даби Новости

О'Уорд поставил себе крайний срок для перехода в Ф1

Автор:
, редактор Ф1

Пато настолько понравилась машина Ф1, что он захотел попробовать перейти в чемпионат мира

О'Уорд поставил себе крайний срок для перехода в Ф1

Гонщик серии IndyCar Пато О’Уорд 14 декабря принял участие в молодежных тестах Формулы 1. Это был подарок-обещание от главы McLaren Зака Брауна за первую победу в IndyCar.

О’Уорд проехал 92 круга по «Яс-Марине» на MCL35M и после рассказал, что этот опыт превзошел все его ожидания. Он «соврал бы», говоря, что не думал о вероятном переходе из IndyCar в Ф1. И после тестов в Абу-Даби Пато посчитал, что у него есть только два года для осуществления задуманного – и он намерен это сделать.

«Честно говоря, у меня есть максимум два года, чтобы перейти в Ф1, – отметил О’Уорд. – Я сделаю все, чтобы это произошло, потому что это главная вершина автоспорта и моя давняя мечта, с которой я начал свою карьеру. Да, она воплощалась в разных сериях: и в IndyCar, и в гонках на выносливость. Но все началось с этой мечты. И я бы соврал, сказав, что не хочу попробовать ее осуществить. Я должен попробовать это сделать, иначе буду жалеть об этом всю жизнь».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Расселл назвал странными ощущения от пилотирования Mercedes
Предыдущая новость

Расселл назвал странными ощущения от пилотирования Mercedes
Следующая новость

Монтойя проедет «12 часов Себринга» в экипаже с сыном

Монтойя проедет «12 часов Себринга» в экипаже с сыном
Загрузить комментарии
Люк Смит Больше от
Люк Смит
Шварцман и Haas завершили сезон Формулы 1 с лучшим временем Декабрьские тесты в Абу-Даби
Формула 1

Шварцман и Haas завершили сезон Формулы 1 с лучшим временем

Расселл назвал странными ощущения от пилотирования Mercedes Декабрьские тесты в Абу-Даби
Формула 1

Расселл назвал странными ощущения от пилотирования Mercedes

«Моя шея умерла». Гонщик IndyCar О'Уорд – о тестах машины Ф1 Декабрьские тесты в Абу-Даби
Формула 1

«Моя шея умерла». Гонщик IndyCar О'Уорд – о тестах машины Ф1

Патрисио О'Уорд Больше от
Патрисио О'Уорд
Боттас дебютировал за рулем Alfa Romeo: первые фото Декабрьские тесты в Абу-Даби
Формула 1

Боттас дебютировал за рулем Alfa Romeo: первые фото

«Ни за что». Босс McLaren отказал пилоту IndyCar в тренировке Ф1
Формула 1

«Ни за что». Босс McLaren отказал пилоту IndyCar в тренировке Ф1

Пилот McLaren взял поул на этапе IndyCar, Грожан – 3-й Гран При Индианаполиса II
IndyCar

Пилот McLaren взял поул на этапе IndyCar, Грожан – 3-й

McLaren Больше от
McLaren
Технический брифинг: McLaren добавила в колесо светодиоды Декабрьские тесты в Абу-Даби
Формула 1

Технический брифинг: McLaren добавила в колесо светодиоды

Риккардо о дуэли за титул: Подумал, а не обогнать ли мне обоих Гран При Абу-Даби
Формула 1

Риккардо о дуэли за титул: Подумал, а не обогнать ли мне обоих

Норрис: Хочу остаться третьим, не вмешиваясь в борьбу лидеров Гран При Абу-Даби
Формула 1

Норрис: Хочу остаться третьим, не вмешиваясь в борьбу лидеров

Самое важное:

Шварцман и Haas завершили сезон Формулы 1 с лучшим временем
Формула 1 Формула 1

Шварцман и Haas завершили сезон Формулы 1 с лучшим временем

Хэмилтона посвятили в рыцари
Формула 1 Формула 1

Хэмилтона посвятили в рыцари

Монтойя проедет «12 часов Себринга» в экипаже с сыном
IMSA IMSA

Монтойя проедет «12 часов Себринга» в экипаже с сыном

О'Уорд поставил себе крайний срок для перехода в Ф1
Формула 1 Формула 1

О'Уорд поставил себе крайний срок для перехода в Ф1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.