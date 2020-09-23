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Формула 1 / Интервью

Отыгрыш у Red Bull, секунда от Mercedes и победы в 2023-м. Зайдль о McLaren

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Отыгрыш у Red Bull, секунда от Mercedes и победы в 2023-м. Зайдль о McLaren
Автор:
, редактор

Руководитель команды из Уокинга подробно рассказал о текущем положении и ближайших планах

C 2017 года McLaren постоянно улучшает свои результаты в Кубке конструкторов. После четвертого места в сезоне-2019, сейчас команда идет на третьем месте. 

Андреас Зайдль возглавил команду в мае 2019 года и стал одним из участников ее прогресса. 

«В 2020-м мы определенно сделали шаг вперед и в командной работе, и в плане машины, – сказал Зайдль в интервью Auto Motor und Sport. – Мы нацелены вернуться на своем место, бороться с лидерами, и промежуточный итог у нас положительный.

Сейчас мы идем третьими в чемпионате, чего перед сезоном не ждали. В то же время мы понимаем, что нам во многом надо прибавлять. Пример для подражания – Mercedes. Мы явно отстаем и в плане операционной работы, и в части машины. И хорошие результаты не затмят нам глаза. 

В среднем наша машина – четвертая по скорости. Это шаг вперед в сравнении с 2019-м. Тогда мы стали четвертыми, но машина по скорости была пятой».

Ландо Норрис, McLaren MCL35

Ландо Норрис, McLaren MCL35

Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Зайдль уверен, что McLaren еще сильно отстает от лидеров чемпионата: «Отставание от Mercedes сохраняется. Мы смогли сократить его зимой, ненамного, но все же.

В сравнении с Red Bull мы сильно отыгрались. Это показывает наш прогресс под руководством [технического директора] Джеймса Ки. 

Отставание от Mercedes у нас в среднем около секунды. Пару десятых мы зимой отыграли».

В прошлом году McLaren хорошо смотрелась на трассах со скоростными поворотами, но сталкивалась с проблемами из-за неподходящей конфигурации или погоды. В 2020-м таких проблем стало меньше. 

«Стабильность – наша сила в сравнении с остальными середняками. Мы выходим в Q3 независимо от трассы, всегда набираем хорошие очки. А скорость Ferrari и Renault зависит от трассы. Это показывает, что у нашей машины хорошая база.

Да и наши пилоты всегда хорошо работают в нужный момент. Плюс мы добились прогресса с гоночной стратегии и хорошо стартуем.

И еще мы очень сильно прибавили в надежности. В прошлом году с этим были проблемы и со стороны команды, и со стороны пилотов. А в этом сезоне у нас пока лишь один сход».

При этом не все старые проблемы оказались решены: «Медленные повороты остаются нашей главной слабостью. Там мы сильнее всего проигрываем конкурентам. Мы работаем над этим – и с механикой, и с аэродинамикой».

Ландо Норрис, McLaren MCL35, Макс /Ферстаппен, Red Bull Racing RB16, Карлос Сайнс, McLaren MCL35

Ландо Норрис, McLaren MCL35, Макс /Ферстаппен, Red Bull Racing RB16, Карлос Сайнс, McLaren MCL35

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Несмотря на скорый конец сентября, McLaren продолжает работать над улучшением текущей машины. Зайдль рассчитывает, что за счет этого команда отстоит третье место в чемпионате.

«В среднем, у Racing Point машина лучше. Но мы можем побороться с ними за счет пилотов, командной работы и будущих обновлений.

В ближайшее время нам придется переключиться на болид-2021, но мы планируем апгрейды на вторую половину сезона. В Муджелло мы пробовали экспериментальные детали, чтобы подтвердить верность определенной линии развития машины. Если она подтвердится, мы сразу начнем использовать эти обновки».

Но при всех позитивных переменах, Зайдль не ждет от McLaren побед еще как минимум два с половиной сезона: «Надо оставаться реалистами. Пока не вся наша инфраструктура работает. Нам еще очень во многом необходимо прибавить. Я буду счастлив, если мы сможем бороться за победы в 2023-м или 2024-м году».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды McLaren
Автор Иван Матушкин

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