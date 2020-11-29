«Отвращение и разочарование». Риккардо раскритиковал Ф1 за показ аварии Грожана

Удар о барьеры и последовавший за ней пожар полностью уничтожили Haas Ромена Грожана, который потерял управление после небольшого контакта с Даниилом Квятом на выходе из третьего поворота гонки в Бахрйене.

Происшествие оказалось очень серьезным – это стало понятно, когда после вспышки огня на заднем плане в официальной трансляции последовали кадры лидеров. заезжающих в боксы. Только когда несколько минут спустя стало точно ясно, что французский гонщик не получил серьезных повреждений, камеры переключились на него.

Лишь после этого зрители увидели повтор аварии со всевозможных ракурсов: они крутились в эфире все то время, что пилоты и команды готовились к новому старту, а службы трассы устраняли повреждения.

Однако не все нашли подобный подход к построению трансляции верным. Даниэль Риккардо заявил после финиша, что повторы показывать не следовало.

«Я хочу выразить свое отвращение и разочарование Формулой 1, – сказал гонщик Renault в интервью телевизионщикам Ziggo. – То, что аварию Грожана показывали снова и снова, повтор за повтором, является неуважением и невниманием по отношению к его семье – и ко всем остальным семьям, которые это смотрели.

Мы продолжили гонку через час, и все это время на телеэкранах был огненный шар и разорванная надвое машина.

Я имею в виду, что мы вполне могли увидеть все это и завтра, не было необходимости смотреть на это сегодня».

Риккардо добавил: «Это делалось ради развлечения, они играли на наших эмоциях. Думаю, это было просто отвратительно. Надеюсь, другие гонщики тоже поднимут эту тему. Но я не удивлюсь, если все промолчат о том, что мы в действительности чувствуем».

Австралийца поддержал Валттери Боттас: «Когда происходит авария, и с пилотами все нормально, они любят крутить повторы. Я понимаю, что люди хотят это видеть, но всему должен быть предел.

Все могло закончиться иначе, он мог застрять в машине, так что надо знать границы. Я тоже смотрел на экраны, так как хотел понять, что произошло. Но увидев раз, я не хотел смотреть вновь. Но повторы были везде.

Наверное, надо спросить болельщиков, хотят ли они видеть по 20 повторов».