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Формула 1 / Гран При Бахрейна / Новость

«Отвращение и разочарование». Риккардо раскритиковал Ф1 за показ аварии Грожана

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«Отвращение и разочарование». Риккардо раскритиковал Ф1 за показ аварии Грожана
Автор:
, журналист

По мнению австралийца из Renault, в паузе во время остановки гонки режиссеру трансляции не стоило давать повторы серьезного происшествия на старте

Удар о барьеры и последовавший за ней пожар полностью уничтожили Haas Ромена Грожана, который потерял управление после небольшого контакта с Даниилом Квятом на выходе из третьего поворота гонки в Бахрйене.   

Происшествие оказалось очень серьезным – это стало понятно, когда после вспышки огня на заднем плане в официальной трансляции последовали кадры лидеров. заезжающих в боксы. Только когда несколько минут спустя стало точно ясно, что французский гонщик не получил серьезных повреждений, камеры переключились на него. 

Лишь после этого зрители увидели повтор аварии со всевозможных ракурсов: они крутились в эфире все то время, что пилоты и команды готовились к новому старту, а службы трассы устраняли повреждения.

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Однако не все нашли подобный подход к построению трансляции верным. Даниэль Риккардо заявил после финиша, что повторы показывать не следовало. 

«Я хочу выразить свое отвращение и разочарование Формулой 1, – сказал гонщик Renault в интервью телевизионщикам Ziggo. – То, что аварию Грожана показывали снова и снова, повтор за повтором, является неуважением и невниманием по отношению к его семье – и ко всем остальным семьям, которые это смотрели. 

Мы продолжили гонку через час, и все это время на телеэкранах был огненный шар и разорванная надвое машина. 

Я имею в виду, что мы вполне могли увидеть все это и завтра, не было необходимости смотреть на это сегодня». 

Риккардо добавил: «Это делалось ради развлечения, они играли на наших эмоциях. Думаю, это было просто отвратительно. Надеюсь, другие гонщики тоже поднимут эту тему. Но я не удивлюсь, если все промолчат о том, что мы в действительности чувствуем».

Австралийца поддержал Валттери Боттас: «Когда происходит авария, и с пилотами все нормально, они любят крутить повторы. Я понимаю, что люди хотят это видеть, но всему должен быть предел. 

Все могло закончиться иначе, он мог застрять в машине, так что надо знать границы. Я тоже смотрел на экраны, так как хотел понять, что произошло. Но увидев раз, я не хотел смотреть вновь. Но повторы были везде. 

Наверное, надо спросить болельщиков, хотят ли они видеть по 20 повторов». 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна
Сессия Гонка
Пилоты Валттери Боттас , Даниэль Риккардо
Автор Джеймс Ньюболд

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