«Отвлекает». Пилоты Ф1 раскритиковали предстартовое шоу в Майами
Участники Гран При Майами не оценили усилия организаторов, превративших финальный час до начала гонки в красочное представление
Американцы остались верны себе и устроили в воскресенье яркий перфоманс с местными звездами всех мастей, рэперами и оркестром. Церемония заняла 23 минуты, тогда как обычно на нее отводят всего 16
Однако среди пилотов Ф1 этот подход вызвал весьма прохладный прием – они объяснили, что привыкли иначе проводить очень важный отрезок воскресеньяперед самым стартом.
«Думаю, это американский подход к спорту, – выразил мнение многих Джордж Расселл. – Лично мне он не по душе. Я здесь, чтобы гоняться, а не ради шоу. Чтобы гоняться и побеждать.
Это отвлекает, ведь пришлось полчаса провести на решетке в комбинезоне. Не думаю, что в каком-то другом спорте участников держат по полчаса до начала события под жарким солнцем и камерами только ради шоу.
Я понимаю, что зрелищность важна. Мы хотим, чтобы спорту было лучше и открыты для изменений – но не думаю, что для таких, как в этот уик-энд».
Он добавил: «Я люблю исполнение национального гимна, это заряжает тебя, показывает уважение к стране, где мы выступаем. А вот дополнительные шоу вызывают смешанные эмоции».
Ландо Норрис из McLaren поддержал соотечественника: «Никому из гонщиков это не нравится. Хотя, конечно, решаем здесь не мы. Это правда, нам важно быть ближе к болельщикам. Но также нас важно в какие-то моменты иметь возможность сконцентрироваться, не отвлекаясь на все эти ТВ-штучки.
Конечно, это бизнес, и мы делаем то, что должны. Но таких вещей становится все больше, и они никому не нравятся. Должны быть какие-то пределы. Нам важно заниматься своей работой, а не проводить весь день перед камерами».
Джефф Безос, основатель Amazon, со своей подругой Лорен Санчес и другими гостями Гран При
Фото: Mark Sutton / Motorsport Images
Фернандо Алонсо заметил, что не приветствует отступления от традиций спорта и особый подход к отдельным Гран При.
«Я понимаю, зачем это делают, но сам не большой фанат этих программ перед гонкой, – объяснил испанский чемпион. – Если необходимо такое шоу, давайте отказываться от чего-то другого – парада пилотов на трассе или чего-то еще. Ведь именно в это время проходят важнейшие брифинги с инженерами.
А если уж делать все это – значит, делать везде. Мне не кажется, что зрители в Майами лучше, чем в Имоле, Испании, Мексике или Японии».
Впрочем, были и те, кто выразил полную поддержку промоутерам Гран При Майами. Едва ли кого-то удивит, что именно в таком ключе высказался Льюис Хэмилтон.
«Мне кажется, вышло очень круто, – сказал пилот Mercedes. – Да и вообще я очень люблю солнце.
Такие шоу очень помогают нашему спорту расти и становиться сильнее. Важно пробовать новое, а не делать все время одно и то же, как было раньше.
Они стараются улучшить шоу, и я полностью их поддерживаю.
Я вырос, слушая музыку – LL Cool J, и вот вижу его здесь. Это очень круто. А потом ты оглядываешься и видишь Will.i.am., невероятного артиста. Рядом – Серена и Винус [Уильямс, спортсменки по теннису]. Это очень здорово, я не вижу никаких проблем».
На вопрос о том, не отвлекают ли его предгоночные программы, Льюис ответил: «Нисколько. Я сохраняю концентрацию с прошлого воскресенья».
Хорнер: Ферстаппен побил бы Переса и на одинаковой тактике
Марко увидел в сокращении зон DRS теорию заговора
Самое важное:
«Забудь, надежд нет». Голландский эксперт дал совет Пересу
«Забудь, надежд нет». Голландский эксперт дал совет Пересу «Забудь, надежд нет». Голландский эксперт дал совет Пересу
Шумахер назвал главную проблему Ferrari. Это не машина
Шумахер назвал главную проблему Ferrari. Это не машина Шумахер назвал главную проблему Ferrari. Это не машина
Что мировые СМИ написали о Гран При Майами
Что мировые СМИ написали о Гран При Майами Что мировые СМИ написали о Гран При Майами
Мнение: почему Ferrari не смогла продемонстрировать прогресс в Майами
Мнение: почему Ferrari не смогла продемонстрировать прогресс в Майами Мнение: почему Ferrari не смогла продемонстрировать прогресс в Майами
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.