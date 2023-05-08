«Отвлекает». Пилоты Ф1 раскритиковали предстартовое шоу в Майами

Американцы остались верны себе и устроили в воскресенье яркий перфоманс с местными звездами всех мастей, рэперами и оркестром. Церемония заняла 23 минуты, тогда как обычно на нее отводят всего 16

Однако среди пилотов Ф1 этот подход вызвал весьма прохладный прием – они объяснили, что привыкли иначе проводить очень важный отрезок воскресеньяперед самым стартом.

«Думаю, это американский подход к спорту, – выразил мнение многих Джордж Расселл. – Лично мне он не по душе. Я здесь, чтобы гоняться, а не ради шоу. Чтобы гоняться и побеждать.

Это отвлекает, ведь пришлось полчаса провести на решетке в комбинезоне. Не думаю, что в каком-то другом спорте участников держат по полчаса до начала события под жарким солнцем и камерами только ради шоу.

Я понимаю, что зрелищность важна. Мы хотим, чтобы спорту было лучше и открыты для изменений – но не думаю, что для таких, как в этот уик-энд».

Он добавил: «Я люблю исполнение национального гимна, это заряжает тебя, показывает уважение к стране, где мы выступаем. А вот дополнительные шоу вызывают смешанные эмоции».

Ландо Норрис из McLaren поддержал соотечественника: «Никому из гонщиков это не нравится. Хотя, конечно, решаем здесь не мы. Это правда, нам важно быть ближе к болельщикам. Но также нас важно в какие-то моменты иметь возможность сконцентрироваться, не отвлекаясь на все эти ТВ-штучки.

Конечно, это бизнес, и мы делаем то, что должны. Но таких вещей становится все больше, и они никому не нравятся. Должны быть какие-то пределы. Нам важно заниматься своей работой, а не проводить весь день перед камерами».

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Джефф Безос, основатель Amazon, со своей подругой Лорен Санчес и другими гостями Гран При Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Фернандо Алонсо заметил, что не приветствует отступления от традиций спорта и особый подход к отдельным Гран При.

«Я понимаю, зачем это делают, но сам не большой фанат этих программ перед гонкой, – объяснил испанский чемпион. – Если необходимо такое шоу, давайте отказываться от чего-то другого – парада пилотов на трассе или чего-то еще. Ведь именно в это время проходят важнейшие брифинги с инженерами.

А если уж делать все это – значит, делать везде. Мне не кажется, что зрители в Майами лучше, чем в Имоле, Испании, Мексике или Японии».

Впрочем, были и те, кто выразил полную поддержку промоутерам Гран При Майами. Едва ли кого-то удивит, что именно в таком ключе высказался Льюис Хэмилтон.

«Мне кажется, вышло очень круто, – сказал пилот Mercedes. – Да и вообще я очень люблю солнце.

Такие шоу очень помогают нашему спорту расти и становиться сильнее. Важно пробовать новое, а не делать все время одно и то же, как было раньше.

Они стараются улучшить шоу, и я полностью их поддерживаю.

Я вырос, слушая музыку – LL Cool J, и вот вижу его здесь. Это очень круто. А потом ты оглядываешься и видишь Will.i.am., невероятного артиста. Рядом – Серена и Винус [Уильямс, спортсменки по теннису]. Это очень здорово, я не вижу никаких проблем».

На вопрос о том, не отвлекают ли его предгоночные программы, Льюис ответил: «Нисколько. Я сохраняю концентрацию с прошлого воскресенья».