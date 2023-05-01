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Ответный удар. Ferrari увела у Red Bull ключевые кадры

В Маранелло переманили автора невероятно эффективной DRS на RB19. Кроме того, уже решено, кто возьмет на себя функции уходящего Лорана Мекиса

Роберто Кинкеро
Автор:
Соавтор:
Франко Нуньес
, ответственный редактор
Ответный удар. Ferrari увела у Red Bull ключевые кадры

«Мы тоже работаем на рынке, просто расскажем обо всем в свое время», – эти слова, сказанные главой Ferrari Фредериком Вассером по ходу одной из медиа-сессий в Баку, ясно дают понять: в Маранелло не готовы просто сидеть и смотреть, как от них уходят важные сотрудники. 

За два последних месяца Скудерию покинули главный конструктор Давид Санчес и спортивный директор Лоран Мекис. Но есть весомые основания говорить, что процесс идет и в обратном направлении. В частности, два ключевых сотрудника сотрудника Red Bull, как говорят источники, скоро наденут алую униформу.

Один из них, как в субботу написала газета Corriere della Sera, это Энрико Бальбо. Он входил в число главных специалистов Red Bull по аэродинамике. О значимости инженера лучше всего говорит тот факт, что команда поручила именно ему получить кубок за победу на прошлогоднем Гран При в Имоле (на фото ниже). 

Имя второго «перебежчика» неизвестно, но слухи доносят интереснейшую информацию: якобы речь идет о человеке, который является автором DRS на Red Bull RB19 – той самой, чья эффективность повергает соперников в уныние. За контракт с ним, как поговаривают, боролись несколько команд, но Ferrari смогла взять верх. 

Загадочный инженер уже перешел в Маранелло и помогает работать над SF-23

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Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Если возвращаться к Мекису, то инсайдеры говорят, что его решение перейти в AlphaTauri сильно расстроило и даже рассердило Ferrari. Якобы переговоры с французом о продлении контракта уже были практически завершены, но Red Bull удалось переиграть Скудерию и раньше договориться с Лораном. 

Однако и здесь Ferrari смогла получить небольшую ложку меда в бочке с дегтем: спортивному директору разрешили сократить период вынужденного отпуска и приступить к работе в Милтон-Кинсе пораньше – в обмен на аналогичное разрешение для Бальбо и второго «секретного инженера». 

Последнее очень важно, так как именно сейчас команды Ф1 начинают работу над шасси 2024 года, закладывая из базовые параметры. И возможность уже сейчас задействовать идеи Red Bull крайне существенна для Скудерии.  

Именно поэтому Вассер удивил многих, сказав в Баку, что переговоры по условиям перехода Мекиса все еще продолжаются. Теперь ясно, что идет своего рода торговля о сопутствующих условиях. В интересах обеих сторон завершить этот процесс как можно скорее – скорее всего, речь идет о ближайших неделях.

Тем временем в Маранелло уже решили, что обязанности уходящего француза пока разделят между главным операционным инженером Диего Йоверно и старшим инженером Джоком Клиа. Глава Ferrari – словно бы мимоходом – дал понять, что спортивный директор выполнял чересчур много обязанностей, и их как раз достаточно для полноценной загрузки двух человек.

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