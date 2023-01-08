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Формула 1 Новость

«Отучил Келли писать в соцсетях». Ферстаппен о частной жизни

Гонщик Red Bull рассказал, почему использует мобильные телефон преимущественно для работы

Алтай Гек
Автор:
, редактор, Турция
«Отучил Келли писать в соцсетях». Ферстаппен о частной жизни
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Макса Ферстаппена отличает эмоциональность и невероятная уверенность в себе – но это относится исключительно к гонщику. Если же говорить о Максе-человеке, то он, напротив, никогда не стремится проявить себя и крайне редко сообщает что-то о своей личной жизни.  

Можно вспомнить, как голландец отказался появляться в документальном сериале Drive to Survive и объявил бойкот Sky F1. Также он не раз говорил, что не в восторге от повышенного интереса к себе в социальных сетях. 

«Я не считаю, что должен демонстрировать свою личную жизнь всему миру, – объяснил чемпион мира в интервью Limburger. – Даже Келли [Пике, подружка Ферстаппена] стала меньше использовать социальные сети.  

Думаю, даже завершив в один день выступления в Ф1, я все равно не стану много публиковать. Могу сказать, что мне это не особенно нравится. Есть люди, которые каждый день что-то постят, но у меня другие интересы». 

Макс добавил: «Да, я действительно провожу много времени с телефоном – но прежде всего ради дела. Например, мы обсуждаем с командой, чем именно предстоит заниматься на симуляторе.  

На самом деле, такие вопросы требуют серьезного времени, но это же моя страсть, и я получаю огромное удовольствие от подобной работы с командой».

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