«Отучил Келли писать в соцсетях». Ферстаппен о частной жизни
Гонщик Red Bull рассказал, почему использует мобильные телефон преимущественно для работы
Макса Ферстаппена отличает эмоциональность и невероятная уверенность в себе – но это относится исключительно к гонщику. Если же говорить о Максе-человеке, то он, напротив, никогда не стремится проявить себя и крайне редко сообщает что-то о своей личной жизни.
Можно вспомнить, как голландец отказался появляться в документальном сериале Drive to Survive и объявил бойкот Sky F1. Также он не раз говорил, что не в восторге от повышенного интереса к себе в социальных сетях.
«Я не считаю, что должен демонстрировать свою личную жизнь всему миру, – объяснил чемпион мира в интервью Limburger. – Даже Келли [Пике, подружка Ферстаппена] стала меньше использовать социальные сети.
Думаю, даже завершив в один день выступления в Ф1, я все равно не стану много публиковать. Могу сказать, что мне это не особенно нравится. Есть люди, которые каждый день что-то постят, но у меня другие интересы».
Макс добавил: «Да, я действительно провожу много времени с телефоном – но прежде всего ради дела. Например, мы обсуждаем с командой, чем именно предстоит заниматься на симуляторе.
На самом деле, такие вопросы требуют серьезного времени, но это же моя страсть, и я получаю огромное удовольствие от подобной работы с командой».
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