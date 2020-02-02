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Отцы-молодцы. У кого из звезд Формулы 1 больше всего детей?

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Отцы-молодцы. У кого из звезд Формулы 1 больше всего детей?
Автор:
, Редактор
2 февр. 2020 г., 15:39

В прошлом году Даниил Квят впервые стал отцом. Сколько раз ему еще надо постараться, чтобы превзойти по числу детей Ники Лауду или Йоса Ферстаппена?

Профессия гонщика и прилежное отцовство не совместимы? Зачастую, что действительно так. Большинству действующих пилотов и правда пора вменять налог на бездетность, и лишь у четверых из них по два ребенка.

Прошлым летом список отцов в Формуле 1 пополнил россиянин Даниил Квят. Его девушка Кейли Пике родила дочку Пенелопу. Однако для того, чтобы побороться с чемпионами мира за звание самого многодетного отца, Квяту предстоит еще немало постараться.

Так кто же из гонщиков Формулы 1 не побоялся заводить многих детей?

Пятое место – Хилл и Ферстаппен. По четверо детей

Гонки – занятие опасное. Многие из пилотов прошлых лет погибали, так и не успев стать отцами. Так что четверо детей для участника королевских гонок – не так уж и мало. Особенно если речь идет о чемпионе мира. Собственно, из всех победителей чемпионата четырехкратным отцом является только Деймон Хилл.

Деймон – сын двукратного чемпиона Формулы 1 Грэма Хилла. Его отец погиб в авиакатастрофе, когда мальчику было всего 15 лет. Когда Деймон вырос, он женился на своей подруге Сьюзан Джорджи и остаётся верен ей по сей день.

Дэймон Хилл и его жена Джорджи

Дэймон Хилл и его жена Джорджи

Фото: Sutton Images

У первенца, сына Оливера, врачи обнаружили синдром Дауна. Однако пара родила еще троих детей без этой особенности, причем первые трое появились еще до того, как Хилл в 1996 году выиграл свой титул.

Другим четырехкратным отцом в Формуле 1 являйся Йос Ферстаппен. В отличие от Хилла, голландца называть однолюбом никак не получается. Четверых детей ему родили три разные жены, так что у Макса Ферстаппена одна полнородная сестра Виктория и двое единокровных: брат и сестра.

При этом последний из сыновей Йоса родился только в прошлом году. Так что не исключено, что такими темпами старший Ферстаппен еще не раз станет отцом.

Четвертое место – Хаккинен и Лауда. По пятеро детей

Пятикратный чемпион мира в истории Формулы 1 всего один –  Хуан-Мануэль Фанхио. 

А вот отцов пятерых детей среди чемпионов двое. Причем второй стал таковым в известной степени случайно.

Мика Хаккинен впервые стал отцом довольно поздно – в 32 года, имея за плечами два чемпионских титула в Формуле 1. Однако это событие произвело на него столь радостное впечатление, что финн, кажется, отодвинул гонки на второй план. Сезон 2000 года стал последним, в котором Хаккинен сражался за титул. И проиграл его Михаэлю Шумахеру. В 2001 финский гонщик и вовсе оказался позади не только гонщиков Ferrari, но и сильно отстал от собственного «второго номера» Дэвида Култхарда. После чего покинул Формулу 1.

Мика Хаккинен

Мика Хаккинен

Семейная жизнь у Хаккинена, однако, не задалась – в 2008 году он развелся со своей первой женой. Однако радости отцовства финну явно пришлись по вкусу – сейчас у него пятеро детей, из которых двое – от первого брака и трое от второго.

Еще одним пятикратным отцом в Формуле 1 был Ники Лауда. В 1976 он впервые женился и его супруга, красавица Марлен, родила трехкратному чемпиону троих сыновей. Этот брак продлился до 1991 года и казалось, что трех детей Лауде вполне достаточно. Пока в 2006 году австриец не женился вновь, причем на стюардессе собственной авиакомпании. В 2009 году снова стал отцом – в последний раз. И был бы четырехкратным папашей, если бы вторая жена не родила ему близнецов: Макса и Мию.

Третье место – Джоди Шектер. Шесть раз становился отцом

В старые добрые времена люди жили в деревнях, работали на свежем воздухе, пили парное молоко и если свежайшие овощи со своих огородов без ГМО и химических удобрений. Кроме того, они верили в приметы, колдовство и тайные знания. И, конечно, у них было много детей.

Вы удивитесь, но все описанное выше можно сказать и об одном человеке из мира автогонок. Это южноафриканец Джоди Шектер, чемпион Формулы 1 1979 года.

Джоди Шектер

Джоди Шектер

Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Сейчас у Шектера своя ферма в Великобритании, где он занимается биодинамическим сельским хозяйством. Биодинамика – это один из методов получения органических продуктов питания, который в довесок приправлен эзотерикой. В общем, только натуральные удобрения и максимальная экологическая чистота, но коров знакомят с быками по знакам зодиака, а посевы начинают сверяясь с лунными календарями.

Вот вы сомневаетесь в пользе всего этого, а зря: у Шектера на такой диете родилось шестеро детей от двух жен. К сожалению, осенью прошлого года не стало 21-летней дочери Шектера Илы. Она скончалась во сне – предположительно, от передозировки наркотиков.  

Второе место – Эмерсон Фиттипальди и Нельсон Пике. Семикратные папаши

Даниил Квят, похоже, не просто так попал под женские чары Келли Пике –  в ее плодовитой  семье семеро братьев и сестер. И, кажется, ее отца Нельсона Пике-старшего это никогда не смущало.

Нельсон Пике никогда не стремился стать суперзвездой, тяготился популярностью, но при этом с ранних лет завоевал репутацию плейбоя.

Отец Келли был трижды женат. Больше всего детей родила ему нидерландская фотомодель Сильвия Тамсма. Именно она является матерью чемпиона Формулы Е Нельсона Пике-младшего, Келли и ее сестры Джулии. Однако это не помешало Пике-старшему в те же годы организовать детям Сильвии еще одного брата от другой женщины.

Третья жена Нельсона Пике также подарила ему двух сыновей, один из которых, Педро, сейчас выступает в Формуле 3.

Нельсон Пике

Нельсон Пике

Нельсону Пике сейчас 67 лет и если вы думаете, что для бразильского мужчины это уже возраст, то зря. Его соотечественник Эмерсон Фиттипальди последний раз стал папой в 2012 году, когда двукратному чемпиону Формулы 1 было 66 лет. И да, это был седьмой ребенок для трижды женатого Фиттипальди. И не факт, что последний.

Самое забавное в судьбе неугомонного Фиттипальди то, что его младший сын 2007 года рождения, названный в честь отца, уже занимается гонками и теоретически в будущем представляет угрозу в чемпионатах мира внукам Пьетро и Энцо, которые старше своего дяди и уже показали себя на гоночных трассах! Было бы интересно посмотреть на такие семейные разборки.

Первое место – Хуан-Мануэль Фанхио. Детей не сосчитать

Легендарному аргентинцу принадлежит множество рекордов. На протяжении полувека он оставался единственным в истории пятикратным чемпионом Формулы 1 – этот рекорд продержался до 2002 года, когда Михаэль Шумахер взял свой пятый титул.

Что касается личной жизни, то Фанхио умудрился прожить ее так, что дети у него появляются до сих пор. Пока только двое, но оба обнаружились лишь после смерти легендарного аргентинца. И никто не гарантирует, что число наследников не будет увеличиваться вновь.

Официально Фанхио никогда не был женат и не признавал ни одного ребенка. Однако при этом факты его отношений с женщинами зачастую не были секретом. С одной из них, Андреа Берр, у гонщика был длительный роман. Однако сыну Адреа, Оскару Эспинозе, потребовалось добиться эксгумации тела Фанхио, чтобы в 2015 году доказать факт его отцовства.

Хуан-Мануэль Фанхио

Хуан-Мануэль Фанхио

Фото: Motorsport Images

К удивлению Эспинозы, у него оказался не только отец, но и брат. Причем если сын госпожи Берр знал от матери о том, кто его папа с самого начала, то его брату Рубен Васкес оставался в неведении до 2005 года. Только тогда, на смертном одре, мать Рубена Васкеса Фанхио открыла ему тайну рождения.

Учитывая твердое нежелание Фанхио признавать факты отцовства при жизни, а также удивительную способность этого пилота ставить всевозможные рекорды, мы решили признать количество его детей бессчетным. И присудить ему первое место.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Сергей Иванов

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