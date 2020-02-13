Оттенки серого. Каким будет шлем Сайнса в 2020 году
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Испанский пилот презентовал обновленный дизайн шлема в один день с новой машиной команды McLaren
Карлос Сайнс показал в твиттере, в каком шлеме будет выступать в 2020 году. Испанец представил его в то же время, когда команда провела презентацию нового болида MCL35.
«Я буду играть с разными оттенками серого по ходу сезона, так что мне важно ваше мнение. Еще мы сделали дизайна флага [на шлеме] более агрессивным», – пояснил Карлос.
Слайдер
Список
Шлем гонщика McLaren Карлоса Сайнса
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Фотограф: McLaren
Шлем гонщика McLaren Карлоса Сайнса
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Фотограф: McLaren
Шлем гонщика McLaren Карлоса Сайнса
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Фотограф: McLaren
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Презентация McLaren
|Пилоты
|Карлос Сайнс В Магазин
|Команды
|McLaren В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Оттенки серого. Каким будет шлем Сайнса в 2020 году
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