Оттенки серого. Каким будет шлем Сайнса в 2020 году

Карлос Сайнс показал в твиттере, в каком шлеме будет выступать в 2020 году. Испанец представил его в то же время, когда команда провела презентацию нового болида MCL35.

«Я буду играть с разными оттенками серого по ходу сезона, так что мне важно ваше мнение. Еще мы сделали дизайна флага [на шлеме] более агрессивным», – пояснил Карлос.