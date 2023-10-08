Отсутствие ветра окрыляет. Элбон раскрыл секрет прорыва с 17-го места на седьмое

По словам Алекса Элбона, добиться такого результата ему позволили субботние условия на трассе «Лосаил», и прежде всего отсутствие ветра. Williams FW45 является одной из машин нынешнего пелотона, крайне восприимчивых к его порывам. Похожее поведение, к слову, характерно и для Ferrari SF-23.

Однако по ходу спринта скорость ветра оставалась минимальной, что и сделало возможным прорыв англо-тайского пилота, стартовавшего на шинах Medium, с 17-го на восьмое место. Еще одну позицию он отыграл уже после клетчатого флага благодаря штрафу Шарля Леклера.

Два заработанных очка стали для Williams серьезным подспорьем в борьбе с соперниками из второй половины пелотона.

«Честно говоря, я совершенно такого не ожидал, – признался Элбон после финиша, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Конечно, отчасти помогла авария [Переса, Окона и Хюлькенберга] впереди, но и наша собственная скорость в этот раз была очень хорошей.

Она оказалась заметно выше, чем до этого по ходу уик-энда. Думаю, разница составила полсекунды. Прежде всего этому помогло отсутствие ветра, из-за чего машина буквально преобразилась.

Разумеется, поначалу пришлось беречь резину, но зато потом я смог атаковать изо всех сил».

Элбон добавил, что нисколько не удивился штрафу Шарля Леклера, так как долгое время ехал за Ferrari монегаска и видел, как тот использует в поворотах слишком широкие траектории.

«Только на моих глазах он трижды или четырежды нарушил пределы трассы, – рассказал Алекс. – Честно говоря, меня это здорово удивило. Мне казалось, пилоты не должны так действовать.

Сам я старался быть предельно осторожен и на протяжении всей гонки оставаться внутри белых линий. По прошлому опыту мне известно, к чему могут привести такие нарушения».

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Алекс Элбон, Williams Racing Фото: Motorsport Images

«Я ехал очень хорошо»

Для другого пилота Williams Логана Сарджента спринт закончился досрочно в гравии полосы безопасности.

«Глупая ошибка, – признал американец. – Я слишком агрессивно направил машину на поребрик на входе в поворот, и разгруженный задок понесло.

Я ехал действительно хорошо по ходу всего уик-энда. Пятница прошла в соответствии с ожиданиями, как и квалификация спринта, хотя там я на пару дюймов заехал за линию. Но в гонке я допустил одну ошибку.

Мне надо просто оставить ее позади и продолжать делать все то же, что до этого. Мы попробуем добиться этого в главной гонке. Это шанс вернуть все на верный путь».

В главной воскресной гонке Алекса Элбона ждет старт с 14-й позиции, Сарджент будет на решетке 16-м.

Логан Сарджент, Williams FW45 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images