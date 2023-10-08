Отсутствие ветра окрыляет. Элбон раскрыл секрет прорыва с 17-го места на седьмое
Пилот Williams стал одним из главных героев спринта в Катаре, отыграв за десяток гоночных кругов десять позиций
По словам Алекса Элбона, добиться такого результата ему позволили субботние условия на трассе «Лосаил», и прежде всего отсутствие ветра. Williams FW45 является одной из машин нынешнего пелотона, крайне восприимчивых к его порывам. Похожее поведение, к слову, характерно и для Ferrari SF-23.
Однако по ходу спринта скорость ветра оставалась минимальной, что и сделало возможным прорыв англо-тайского пилота, стартовавшего на шинах Medium, с 17-го на восьмое место. Еще одну позицию он отыграл уже после клетчатого флага благодаря штрафу Шарля Леклера.
Два заработанных очка стали для Williams серьезным подспорьем в борьбе с соперниками из второй половины пелотона.
«Честно говоря, я совершенно такого не ожидал, – признался Элбон после финиша, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Конечно, отчасти помогла авария [Переса, Окона и Хюлькенберга] впереди, но и наша собственная скорость в этот раз была очень хорошей.
Она оказалась заметно выше, чем до этого по ходу уик-энда. Думаю, разница составила полсекунды. Прежде всего этому помогло отсутствие ветра, из-за чего машина буквально преобразилась.
Разумеется, поначалу пришлось беречь резину, но зато потом я смог атаковать изо всех сил».
Элбон добавил, что нисколько не удивился штрафу Шарля Леклера, так как долгое время ехал за Ferrari монегаска и видел, как тот использует в поворотах слишком широкие траектории.
«Только на моих глазах он трижды или четырежды нарушил пределы трассы, – рассказал Алекс. – Честно говоря, меня это здорово удивило. Мне казалось, пилоты не должны так действовать.
Сам я старался быть предельно осторожен и на протяжении всей гонки оставаться внутри белых линий. По прошлому опыту мне известно, к чему могут привести такие нарушения».
Алекс Элбон, Williams Racing
Фото: Motorsport Images
«Я ехал очень хорошо»
Для другого пилота Williams Логана Сарджента спринт закончился досрочно в гравии полосы безопасности.
«Глупая ошибка, – признал американец. – Я слишком агрессивно направил машину на поребрик на входе в поворот, и разгруженный задок понесло.
Я ехал действительно хорошо по ходу всего уик-энда. Пятница прошла в соответствии с ожиданиями, как и квалификация спринта, хотя там я на пару дюймов заехал за линию. Но в гонке я допустил одну ошибку.
Мне надо просто оставить ее позади и продолжать делать все то же, что до этого. Мы попробуем добиться этого в главной гонке. Это шанс вернуть все на верный путь».
В главной воскресной гонке Алекса Элбона ждет старт с 14-й позиции, Сарджент будет на решетке 16-м.
Логан Сарджент, Williams FW45
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Норрис о спринте: Никогда не испытывал такого разочарования
Спринт Гран При Катара: дуэли в квалификациях
Спринт Гран При Катара: дуэли в квалификациях
Спринт Гран При Катара: дуэли в квалификациях Спринт Гран При Катара: дуэли в квалификациях
Стартовая решетка Гран При Катара
Стартовая решетка Гран При Катара Стартовая решетка Гран При Катара
Стартовая решетка спринта Гран При Катара
Стартовая решетка спринта Гран При Катара Стартовая решетка спринта Гран При Катара
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Катара
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Катара Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Катара
Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Катара
Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Катара Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Катара
Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена
Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена
Самое важное:
«Мы бились с Ferrari, а не между собой». Расселл заверил, что авария не поссорит их с Хэмом
«Мы бились с Ferrari, а не между собой». Расселл заверил, что авария не поссорит их с Хэмом «Мы бились с Ferrari, а не между собой». Расселл заверил, что авария не поссорит их с Хэмом
Пиастри назвал гонку в Катаре сложнейшей в жизни
Пиастри назвал гонку в Катаре сложнейшей в жизни Пиастри назвал гонку в Катаре сложнейшей в жизни
Льюис взял на себя вину за столкновение с напарником
Льюис взял на себя вину за столкновение с напарником Льюис взял на себя вину за столкновение с напарником
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Катара
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Катара Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Катара
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.