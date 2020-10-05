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Формула 1 / Новость

«Отстранить идиотов пожизненно». Баттона возмутила драка на картодроме

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«Отстранить идиотов пожизненно». Баттона возмутила драка на картодроме
Автор:
, Ответственный редактор

Чемпион Ф1 оказался одним из многих, на кого произвели сильное впечатление кадры из Лонато

Главным событием воскресенья в гоночном мире внезапно оказался чемпионат мира по картингу. Гонки в итальянском Лонато приковали к себе внимание из-за поведения одного из пилотов, итальянца Луки Корбери. 

После аварии он запустил в своего соперника Паоло Ипполито пластиковым бампером, а после набросился на того с кулаками. Так как семья 23-летнего Корбери владеет картодромом в Лонато, к драке присоединились еще несколько человек – среди них, по предварительной информации, был и отец Луки, который с разбегу набросился на Ипполито. Этот момент хорошо видно на любительском видео, снятом после финиша.

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Кадры из Италии вызвали живой отклик в социальных сетях. Чемпион Ф1 Дженсон Баттон написал в твиттере: «Своим отвратительным на чемпионате мира FIA Корбери просто уничтожил любые шансы на продолжение гоночной карьеры. Его отец, владелец трассы, с силой толкнул другого парня в стену. Пожалуйста, отстраните обоих идиотов от гонок пожизненно».

Пилот IndyCar Оливер Эскью высказался в схожем тоне: «Отвратительная сцена, которой не место в нашем спорте. Это могло серьезно напугать гонщиков на трассе и должно стать уроком того, как недопустимо поступать».

Бывший соперник Баттона по Ф1 Гидо ван дер Гарде тоже не стал молчать: «Я постоянно говорю тем ребятам, с которыми занимаюсь, что в гонках всегда надо помнить об уважении. Я сам нередко ругаюсь, когда нахожусь за рулем и в шлеме, но важно сохранять хладнокровие.

Это пример того, каким не должен быть гонщик. Неприемлемое поведение, за которое надо надолго отстранить от спорта».

Пока FIA никак не прокомментировала драку в Лонато, однако оба участника столкновения, которое послужило первопричиной всех событий, были дисквалифицированы по итогам гонки.

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Об этой статье

Серия Формула 1 , Картинг
Автор Александр Кабановский

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