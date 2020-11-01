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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Новость

Отставку шеф-механика Сенны и Проста отметили наклейками на McLaren

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Отставку шеф-механика Сенны и Проста отметили наклейками на McLaren
Автор:
, Главный редактор

Нил Трандл решил завершить карьеру в автоспорте, продлившуюся более полувека

По ходу Гран При Эмилии-Романьи на болидах Карлоса Сайнса и Ландо Норриса можно увидеть наклейки, посвященные скорому уходу на пенсию Нила Трандла (на заглавном фото он второй справа) – одного из старейших сотрудников британского коллектива.

 

В конце 60-х годов Трандл работал механиком в команде Brabham вместе с Роном Деннисом – и вместе с будущим руководителем McLaren уволился, чтобы основать команду Rondel Racing для участия в чемпионате Формулы 2. В 70-е и 80-е годы инженер занимался самыми разными проектами – в том числе принимал участие в создании 6-колесного болида Tyrrell P34.

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В последний раз два соратника воссоединились в 1987 году – Трандл стал шеф-механиком команды и занимал этот пост по ходу знаменитых сезонов 1988 и 1989 годов, когда за титулы боролись Айртон Сенна и Ален Прост.

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После этого Трандл уже не менял место работы – и остался в McLaren даже после ухода оттуда Денниса. В последние годы он занимался обслуживанием исторических машин из коллекции команды.

Чуть раньше команда похожим образом (с помощью наклеек на болидах) проводила на пенсию Рэя Роу – сотрудника, который пришел в McLaren еще во времена ее основателя Брюса Макларена и к моменту увольнения проработал в команде 55 лет.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Команды McLaren
Автор Кирилл Качнов

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