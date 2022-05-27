В Red Bull удивились отставанию от Ferrari

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

По ходу первых этапов нынешнего сезона Ф1 стало понятно, что машина Ferrari особенно сильна в медленных и среднескоростных поворотах. Потому в преддверии Гран При Монако именно Скудерию считали фаворитом.

В итоге пилота на алых машинах в пятницу уехали от своих главных соперников из Red Bull на четыре десятых. Как ни странно, с стане самых «Быков» расстроились такому результату – по той причине, что в первой сессии были гораздо ближе к Скудерии.

«Мы отстаем от Ferrari, – признал Серхио Перес, который проиграл Шарлю Леклеру всего 0,039 по итогам первого часа. – Они здесь выглядят очень сильно. Нам надо понять, как можно ускориться, но пока их темп крайне высок.

Итоги сегодняшнего дня и наше отставание стали небольшим сюрпризом. Мы ожидали, что будем позади, но все же не настолько. Это значит, что впереди серьезная работа. По настоящему важным время круга будет только в финале квалификации».

Макс Ферстаппен, который в обеих тренировках уступил напарнику, высказался в схожем ключе: «Если получится улучшить баланс машины, можно будет острее атаковать в поворотах, и время круга улучшится.

Если сравнивать с Ferrari, нам нужно найти больше скорости. Теперь весь вопрос в тонких настройках и оптимальном балансе.

На новых машинах эта трасса воспринимается иначе. Они тяжелее и медленнее, и из=за большей жесткости шасси кочки воспринимаются еще острее».

Макс выиграл в Монако год назад, но до этого ни разу не смог пробиться в княжестве в тройку призеров.