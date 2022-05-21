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Формула 1 / Гран При Испании Новость

Отставание от Расселла поставило Хэмилтона в тупик

Обновление машины добавило Mercedes скорости, но дебютант команды воспользовался этим лучше семикратного чемпиона

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Отставание от Расселла поставило Хэмилтона в тупик
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После пяти сложных этапов со старта нынешнего сезона в Барселоне дела у Mercedes явно пошли на лад. В тренировках гонщики команды показывали темп на уровне соперников их Ferrari и Red Bull, при этом машина W13 больше не мешала Льюису Хэмилтону и Джрджу Расселлу сильными колебаниями на прямых. 

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В квалификации Mercedes удалось впервые в сезоне пробиться на второй ряд решетки – сделал это Расселл, тогда как Хэминтон остался шестым в десятой с небольшим позади напарника. 

«Не понимаю, почему так происходит, – признался семикратный чемпион. – Мне сложно сладить с машиной. В квалификации я почти не контролировал ее задок. 

Мой напарник четвертый, это значит, что машина позволяла нам быть третьим и четвертым, а я шестой. Значит, у меня с ней сложности. 

Не знаю, как с этим быть. Не понимаю, что мне делать – но продолжу пытаться и работать изо всех сил».

Он добавил: «У нас больше нет "козления", а это огромная разница. Оно проявляется лишь самую малость, в третьем и девятом поворотах. Но в целом машина стала гораздо лучше

Вы сами видели, как быстры мы были во втором сегменте. Это дает команде надежду». 

Расселл объяснил, как изменилось поведение W13: «В поворотах отличия невелики, просто стало чуть лучше сцепление, так как мы можем опускать машину ближе к асфальту, так как знаем, что ее не будет болтать. 

Но чтобы добиться этого, пришлось снизить общий уровень прижимной силы, а потому мы пока недостаточно быстры, чтобы биться с парнями впереди. 

Но теперь у нас есть базис, от которого можно отталкиваться и находить дополнительную скорость».

Джордж финишировал позади Хэмилтона на открывающем сезон Гран При Бахрейна, но затем четырежды подряд финишировал впереди партнера по команде и сейчас опережает того на 23 очка. 

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