Отставание от Расселла поставило Хэмилтона в тупик

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После пяти сложных этапов со старта нынешнего сезона в Барселоне дела у Mercedes явно пошли на лад. В тренировках гонщики команды показывали темп на уровне соперников их Ferrari и Red Bull, при этом машина W13 больше не мешала Льюису Хэмилтону и Джрджу Расселлу сильными колебаниями на прямых.

В квалификации Mercedes удалось впервые в сезоне пробиться на второй ряд решетки – сделал это Расселл, тогда как Хэминтон остался шестым в десятой с небольшим позади напарника.

«Не понимаю, почему так происходит, – признался семикратный чемпион. – Мне сложно сладить с машиной. В квалификации я почти не контролировал ее задок.

Мой напарник четвертый, это значит, что машина позволяла нам быть третьим и четвертым, а я шестой. Значит, у меня с ней сложности.

Не знаю, как с этим быть. Не понимаю, что мне делать – но продолжу пытаться и работать изо всех сил».

Он добавил: «У нас больше нет "козления", а это огромная разница. Оно проявляется лишь самую малость, в третьем и девятом поворотах. Но в целом машина стала гораздо лучше

Вы сами видели, как быстры мы были во втором сегменте. Это дает команде надежду».

Расселл объяснил, как изменилось поведение W13: «В поворотах отличия невелики, просто стало чуть лучше сцепление, так как мы можем опускать машину ближе к асфальту, так как знаем, что ее не будет болтать.

Но чтобы добиться этого, пришлось снизить общий уровень прижимной силы, а потому мы пока недостаточно быстры, чтобы биться с парнями впереди.

Но теперь у нас есть базис, от которого можно отталкиваться и находить дополнительную скорость».

Джордж финишировал позади Хэмилтона на открывающем сезон Гран При Бахрейна, но затем четырежды подряд финишировал впереди партнера по команде и сейчас опережает того на 23 очка.