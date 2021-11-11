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«Отстал на два круга из-за бутылки!» Расселл не увидел проблем в гонке без питья

Автор:
, главный редактор

В Мехико британец сам обрек себя на «сухую» гонку – но гораздо большей проблемой для него стали нюансы работы болида Williams

«Отстал на два круга из-за бутылки!» Расселл не увидел проблем в гонке без питья

Одним из заметных сюжетов недавнего Гран При США стали усилия, приложенные Серхио Пересом для завоевания 3-го места. Утром в день гонки мексиканец проснулся с далеким от идеала самочувствием, а почти сразу же после старта на его машине отказала питьевая система.  

«Это было очень сложно, – рассказал пилот Red Bull после финиша. – Где-то с 20-го круга силы оставили меня. Я чувствовал, как слабеют ноги. Зрение тоже пострадало. Ситуация была предельно некомфортной. Я просто перешел в режим выживания. Если бы произошло что-то внеплановое, я бы не удержал машину под контролем. Это была самая долгая гонка в моей жизни».

На следующем этапе в Мексике в похожей ситуации оказался Джордж Расселл. Причем по своей собственной вине. Британец заподозрил, что в послестартовой толчее повредил переднее антикрыло – и во время нахождения на трассе автомобиля безопасности попытался оценить состояние детали, выпрямив спину и вытянув шею. Для этого гонщик слегка ослабил ремни безопасности – из-за чего не рассчитал свое движение и вырвал из разъема питьевую трубку.

«Но в итоге все было не так и плохо, – рассказал Расселл на пресс-конференции в паддоке Гран При Бразилии. – Конечно, я был слегка суховат после финиша – и очень порадовался стакану воды. Не могу сказать, что так уж много пью во время гонки – но на этот раз во рту была просто Сахара какая-то.

Сказалось ли это на скорости? А может быть! Вот почему я отстал на два круга – из-за бутылки с водой. Из-за нее все проблемы! На деле я так, конечно же, не думаю. Лучше из-за этого не стало – но были проблемы посерьезнее.

С охлаждением машины все было гораздо хуже, чем должно было быть – и чтобы не перегреть машину, приходилось сбрасывать темп гораздо сильнее, чем мы могли предположить. И в итоге мы оказались в каком-то вакууме. Так что, день выдался непростой – но причиной были нестандартные условия в Мехико. Так что, я рассчитываю, что здесь первый круг сложится для нас по-другому и мы увезем отсюда какое-то количество очков».

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