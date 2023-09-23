«Отс**ите». Ферстаппен ответил критикам Red Bull Racing
Убедительно переиграв соперников в споре за японский поул, Макс вспомнил о тех, кто предрекал его команде проблемы после недавних Технических директив FIA
После того, как Red Bull Racing с треском провалила этап в Сингапуре, где прервалась серия команды из 14 побед подряд со старта сезона, многие увидели тут связь с последними усилиями судей Формулы 1 по выявлению незаконных технических решений.
Однако спустя всего семь дней после того, как Макс Ферстаппен с Серхио Пересоми даже не вышли в финал квалификации на кольце «Марина-Бэй», голландец не оставил соперникам в споре за поул японского Гран При. Ставшего вторым Оскара Пиастри из McLaren он опередил на 0,581 секунды.
После окончания сессии лидер сезона признался, что неудача в Сингапуре и разговоры о том, что спад Red Bull связан с началом действия новых технических проверок, лишь добавили ему спортивной злости.
«Мы скверно провели уик-энд, – сказал Макс, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Конечно же, люди начали судачить о том, что это все из-за Технических директив. Теперь я могу ответить, что они могут отс**ать.
Меня, говоря откровенно, все это лишь дополнительно завело. Я еще больше хочу успешно провести этот этап и продемонстрировать, что мы по-прежнему сильны».
Макс добавил с улыбкой: «В этот раз Сингапур не повторится».
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19
Фото: Джейк Грант / Motorsport Images
Говоря о своем выступлении в квалификации, где он на полсекунды перекрыл собственный прошлогодний результат, чемпион добавил: «[Инженер Джанпьеро Ламбьязе] сказал мне, что было бы здорово проехать быстрее 1:29. Я сказал ему, что постараюсь. Тогда он попросил, чтобы я только не разбил машину. Мне самому как-то совсем этого не хотелось.
Но я знал, что могу еще немного прибавить – и постарался как можно чище проехать свой решающий круг, что у меня вышло довольно неплохо.
На самом деле, с первых же кругов машина ехала очень здорово и предсказуемо, а здесь это важнее всего. А в квалификации она круг за кругом становилась все лучше.
После утренней тренировки мне показалось, что [гонщики McLaren] смогли подобраться близко. Мы внесли кое0какие изменения в тонкие настройки, которые помогли нам.
Если на первом секторе ты уверен в машине, то можешь атаковать еще активнее. так сегодня и вышло».
С 2016 года обладатель поула Гран При Японии всего однажды не смог стать победителем гонки.
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