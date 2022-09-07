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Формула 1 / Гран При Италии Новости

Оцените шутку Вольфа: Mercedes выступит в Монце без задних крыльев!

Глава команды назвал это «простым и быстрым решением», но вряд ли оно соответствует регламенту

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Оцените шутку Вольфа: Mercedes выступит в Монце без задних крыльев!
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Болиды Mercedes в этом сезоне страдают не только от вертикальной раскачки, но и от недостатка скорости на прямых. А следующий Гран При состоится в Монце, на самой скоростной трассе чемпионата.

Соответственно, накануне Гран При у главы команды Тото Вольфа спросили, как его конструкторы намерены подготовиться к этому вызову. И Вольф назвал весьма оригинальный способ повысить максимальную скорость.

Мы рассматриваем возможность убрать задние крылья с наших болидов в Монце, чтобы снизить сопротивление воздуха и повысить максимальную скорость на прямых, – сказал Вольф. – Вся эта конструкция с открывающейся секцией создает очень большое сопротивление и нужна она только для увеличения прижимной силы, которая на этой трассе нам не сильно поможет. По крайней мере, это будет простое и быстрое решение.

Что-то принципиально новое необходимо придумать к следующему году. Сейчас мы проигрываем в максимальной скорости, особенно в квалификациях. В гонках наше отставание не столь велико, что вы уже могли наблюдать в Спа».

Слова Вольфа о задних крыльях следует воспринимать как шутку, так как это обязательный элемент машины Формулы 1 и без него болиды просто не будут соответствовать регламенту. Однако в команде могут установить крылья специальной модификации, которые будут обеспечивать лучшую обтекаемость за счет снижения прижимной силы.

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