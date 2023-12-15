«Отрезали лишнее». Хорнер раскрыл секрет доминирования Red Bull в 2023 году

Прошедший сезон стал уникальным в истории Формулы 1 – никогда прежде ни одной команде не удавалось выиграть 95,5% всех проведенных гонок. Макс Ферстаппен завоевал третий титул с видимой легкостью, побывав на вершине подиума 19 раз за год, а Серхио Перес обеспечил RBR дубль по итогам сезона, чего представителям Милтон-Кинса не удавалось добиться никогда прежде.

Машина RB19 показала себя универсальным оружием победы – она ехала быстро в любых условиях, практически не доставляла технических проблем и отличалась широким оптимальным диапазоном.

Отвечая на вопрос Motorsport.com о причинах столь явного доминирования, глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер объяснил: «Важно помнить, что у RB19 осталось значительное количество деталей от прошлогодней машины. Это касается коробки передач от RB18, большинства элементов подвески, половины шасси.

На самом деле, мы просто отрезали лишнее. Именно возможность снизить вес стала ключевой. Дело в том, что к машине для 2022 года мы смогли приступить очень поздно, так как в 2021-м до последнего сражались за титулы. Потому RB18 и вышла перетяжеленной.

Но к следующему сезону мы смогли облегчить ее на 20 кг, исправив некоторые недочеты. При этом решение сохранить другие детали оказалось правильным и позволило Максу одержать 19 побед. А если складывать за два года, он выиграл 34 Гран При».

Хорнер добавил, что столь значительную разницу в весе его конструкторы получили из множества слагаемых: «Везде понемножку. Нет какой-то одной области шасси, где можно без особых трудов сократить вес. Требуется вести этот процесс со всеми узлами.

Думаю, именно в этом состоит фундаментальная разница между машинами 2022 и 2023 годов».