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Формула 1 / Гран При Австралии Новости

Отмену зоны DRS в Мельбурне подстроил Алонсо? Ему это выгодно

От изменения мест активации крыла пострадают команды, чьи машины склонны к козлению

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Отмену зоны DRS в Мельбурне подстроил Алонсо? Ему это выгодно
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За ликвидацией одной из зон DRS в Мельбурне, возможно, стоит хитрый план Фернандо Алонсо. Как сообщает источник Motorsport.com, именно испанец инициировал на брифинге пилотов рассмотрение этого вопроса.

Нюанс в том, что данное решение выгодно тем командам, чьи машины менее всего подвержены эффекту козления. Открытое крыло позволяет снижать прижимную силу, в результате чего козление уменьшается и в квалификации можно показать лучшее время. К тем, у кого болиды козлят меньше других, относится команда Alpine, за которую выступает как раз Алонсо.

При этом сами команды были уведомлены об отмене одной из зон активации DRS сего за 20 минут до начала последней тренировки, так что смена настроек машин под новую конфигурацию для многих могла стать серьезным вызовом.

На утренней тренировке Алонсо показал четвертое время, уступив лучшему кругу Ландо Норриса всего 0,158 секунды.

Дополнительная информация: Адам Купер

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