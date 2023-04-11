Отменить четверг и переделать пятницу. Льюис предложил изменить правила Ф1

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Недавно большой босс Ф1 Стефано Доменикали высказал мнение, что формат гоночных этапов уже не отвечает требованиям времени – командам уже не нужен такой объем тренировок.

Уже много десятилетий пятница остается в чемпионате днем, лишенным соревновательного смысла. Он нужен только для того, чтобы отыскать настройки для предстоящих квалификации и гонки.

Однако на современном уровне технологий большая часть подготовительной работы все равно проводится на симуляторе, а большой объем тренировок приводит к тому, что инженеры находят возможность получать от машин максимум, потому на каждом этапе расстановка сил оказывается одной и той же.

Льюис Хэмилтон поддержал точку зрения Доменикали. «Сейчас Формула 1 экспериментирует со спринтерскими гонками, и это здорово, – сказал семикратный чемпион. – При этом, конечно, остаются этапы, где такой формат не сработает – скажем, Монако.

Но уик-энды со спринтами нравятся мне тем, что там всего одна тренировка. Безусловно, из-за этого прессинг гораздо выше, так как за ее время нужно отыскать верные регулировки. А сразу после этого начинается квалификация. Я считаю, что это очень круто – и мне самому такое очень нравится».

Британец также признался, что кроме пятниц ему очень не по душе четверги перед Гран При, когда проходят медиа-сессии. В 2022 году Формула 1 проводила эксперимент и перенесла пресс-конференции на утро пятницы, но затем от этой идеи отказались.

«Организовать уик-энды можно лучше, – объяснил Хэмилтон. – По ходу трех дней, что проходят заезды, между сессиями остается много свободного времени. Скажем, на ближневосточных этапах [с вечерней квалификацией и гонкой] мы вообще приезжаем на трассу только к трем часам дня. Времени правда много.

И я считаю, можно распоряжаться им эффективнее. Я поддерживаю возвращение к трехдневным уик-эндам. Это позволит людям не тратить так много дней на поездки по Гран При».

Льюис добавил, что даже один лишний день вне Ф1 многое значит для участников чемпионата, так как дает возможность переключиться: «Ты должен находить возможность получать позитивные эмоции вне трасс. Думаю, все согласятся с этим. Мы упорно вкалываем и много ездим по миру, потому часто оторваны от друзей и родных. Мы многое приносим в жертву.

Как в такой ситуации получать позитив, находить время на что-то, что доставляет удовольствие? Психологическое состояние имеет огромное значение. Так что ты неизбежно ищешь что-то, что тебе нравится – языковые курсы, игру на каком-то инструменте, футбол или что угодно еще».

Хэмилтон выступает в чемпионате Ф1 с 2007 года. За это время он принял участие в трех с лишним сотнях гонок – если считать каждый уик-энд за четыре дня, в сумме это дает три с половиной года, прожитых на Гран При.