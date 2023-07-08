Откуда у McLaren вдруг появилась скорость? Ответ Пиастри

После того, как на Гран При Австрии дебютировал пакет обновлений для McLaren MCL60, оранжевая машина явно поехала быстрее. В Шпильберге новинки были только у Ландо Норриса, который стартовал третьим и финишировал четвертым.

Однако тот уик-энд прошел под знаком многочисленных штрафов за нарушение границ трассы, потому многие сочли результат британца не вполне реальным отражением силы команды.

Но прошла неделя – и в Сильверстоуне Норрис стал в квалификации вторым, а его молодой напарник Оскар Пиастри, также получивший доработки, и вовсе добился лучшего в недолгой пока карьере третьего результата.

На вопрос, что позволило проехать так быстро, австралиец ответил: «Вчерашний день сложился для нас немного неровно. Думаю, в действительности мы уже тогда были немного быстрее, чем смогли показать. Просто никак не удавалось вывести машину в оптимальный диапазон.

Но сегодня мы лучше справились с работой. Думаю, и условия тоже помогли. Мы сделали ровно то, что требовалось. До этого – в Барселоне, а затем Монако и Канаде – таких моментов почти не было. Но в этот раз я собрал в финале все, что было возможно – и проехал невероятный круг.

К тому же, в этот раз новинки стояли на обеих машинах и работали просто здорово. Так что могу лишь поблагодарить команду, работа которой позволила нам пройти путь от того, что было в начале сезона, до того, что есть сейчас. Это очень серьезный шаг».

Он добавил: «Я очень рад. Мы почти вылетели в первом сегменте, но во втором и третьем машина была просто ракетой. Теперь нужно постараться удержать позиции в гонке».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл