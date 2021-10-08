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Формула 1 / Гран При Турции Новость

Откуда у Ferrari темп в Стамбуле? Леклер дал странный ответ

Автор:
, Ответственный редактор

К удивлению пилота Ferrari, управлять машиной в тренировках Гран При Турции ему пришлось так же, как год назад под дождем

Откуда у Ferrari темп в Стамбуле? Леклер дал странный ответ

Все участники турецкого этапа отметили, что в нынешнем сезоне условия коренным образом отличаются от тех, что были год назад. Сухой и «цепкий» асфальт позволяет пилотам ехать на 5-6 секунд быстрее, чем в 2020-м, когда холод, дождь и скользкое покрытие стали для участников Гран При большой проблемой.

По итогам пятницы быстрейшим стал Льюис Хэмилтон, совсем немного лидеру сезона уступил Шарль Леклер из Ferrari.

«Да, уровень сцепления намного выше, но ощущения от машины остались практически теми же, что довольно странно, – объяснил монегаск на медиа-брифинге. – Чтобы показать хорошее время, приходится серьезно скользить. Но из-за разницы в сцеплении время получается гораздо лучше».

Он добавил: «Весь день ощущения от машины были хорошими, но не стоит переоценивать этот факт, так как топ-команды наверняка ускорятся.

В гоночной конфигурации у нас все, как будто бы, неплохо, а для квалификации еще стоит поискать тонкие настройки».

Комментируя скольжения, Шарль отметил, что они не вызывают у него проблем: «Если задок сносит, я не напрягаюсь. Мне вообще нравится играть с машиной, заправляя ее таким образом в повороты. Кажется, здесь это неплохо работает. Так что я не стану ничего менять».

Отвечая на вопрос, не боится ли он дождя в гонке, монегаск отметил, что не против осадков, но только если они не будут сильными.

«На некоторых трассах мы очень сильны на промежуточной резине, как здесь год назад, –объяснил он. – А вот на дождевой все становится для нас несколько сложней. Так что все зависит от того, насколько сильным будет дождь». 

В 2020-м Леклер и его тогдашний напарник Себастьян Феттель преследовали в концовке гонки занимающего второе место Серхио Переса. Монегаск атаковал соперника в конце финального круга и остался четвертым, а Себ поднялся на подиум.

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Дополнительная информация: Эрвин Ягги

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