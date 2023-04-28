Откуда у Ferrari появился темп? Леклер объяснил, что из Мельбурна

После трех подряд поулов Red Bull в первых Гран При 2023 года пилоты команды не смогли угнаться за Шарлем Леклером по ходу пятничной квалификации в Баку. Монегаск уверенно переиграл Макса Ферстаппена с Серхио Пересом, подтвердив прогресс Скудерии.

Как рассказал Леклер, в действительности фундамент такого результата команде удалось заложить еще месяц назад по ходу уик-энда в Альберт-парке. Ему не удалось закончить ту гонку из-за столкновения с Лэнсом Строллом на первом круге, но собранные тогда данные принесли большую пользу.

«У меня не вызывает сомнений, что уже в Австралии мы сделали шаг вперед, – объяснил гонщик на медиа-сессии. – Да, мне не удалось продемонстрировать это, но Карлос [Сайнс] позитивно отзывался о поведении машины в гоночной конфигурации.

Насколько мы продвинулись вперед, станет понятно в это воскресенье. Кое-какие вопросы еще остаются, но я убежден, что мы сделали несколько шагов в верном направлении.

Впрочем, не знаю, достаточно ли этого, чтобы одолеть Red Bull».

На уточняющий вопрос о том, что именно команде удалось в Мельбурне, Шарль ответил: «Это касается настроек. В квалификациях у нас все было относительно неплохо со старта сезона, но в Австралии мы выполнили работу не слишком здорово, я проехал не лучшим образом.

Именно поэтому возникло ощущение, что все осталось без изменений, хотя в действительности мы уже там сделали шаг вперед».

Леклер продолжил: «Я ожидаю, что в гонке изменения будут даже более значительными. Прежде мы сильнее отставали на длинной дистанции. Это тоже связано с настройками».

Ранее глава Ferrari Фредерик Вассер говорил, что машина SF-23 вовсе не так плоха, как кажется – просто инженерам пока не удается отыскать оптимальные регулировки.