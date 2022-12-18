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Формула 1 Новость

«Отказался вылезать из карта». Отец Феттеля вспомнил, как тот начинал

Норберт приехал на прощальную гонку сына в Абу-Даби, где поделился несколькими любопытными историями про Себа

Марио Галан
Автор:
, Редактор (Испания)
«Отказался вылезать из карта». Отец Феттеля вспомнил, как тот начинал
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Завоевав четыре титула и выиграв 53 Гран При, Себастьян Феттель обеспечил себе место в числе главных звезд за всю историю Формулы 1. Его последние сезоны вышли не слишком успешными, но звание самого юного чемпиона мира и рекордные девять побед подряд останутся в памяти навсегда – в отличие от не самых выразительных выступлений за Aston Martin. 

Феттель попрощался с Формулой 1 на Гран При Абу-Даби, куда приехал и его отец Норберт, который в интервью пресс-слубе чемпионата рассказал, как немецкий гонщик проехал свои самые первые километры. 

По его словам, как-то на Рождество (скорее всего, в возрасте четырех с половиной лет – прим.ред.) Себастьян получил в подарок машинку с рулем и педалями, которая приводилась в движение электромотором. 

Мальчишка выделывал на ней такие вещи, что отец решил познакомить того с картингом. «Он был так мал, что на педали газа и тормоза пришлось устанавливать накладки, чтобы он мог нажимать на них, – рассказал Норберт. – Сиденье тоже было для него слишком большим, потому и его потребовалось переделывать». 

Себастьян Феттель за рулем карта

Себастьян Феттель за рулем карта

Он продолжил: «Мы устроили трассу на площадке неподалеку от моей работы. Там была шпилька, и я стоял около нее и смотрел на действия Себа. Мне было интересно увидеть, как он определит, где нужно тормозить. Это было первое, чему он научился – находить точку торможения. 

По ходу самого первого дня, когда мы были там, пошел дождь, и на трассе появились лужи. Ему очень нравилось ездить в таких условиях. Когда пришло время перекусить, я попросил Себастьяна уступить карт сестре, пока он поест. Но парень наотрез отказался вылезать и продолжал ездить, учиться и пробовать разные штуки, чтобы стать быстрее. Я был поражен этим».

«Больше не буду нервничать»

Дебют Феттеля в Формуле 1 состоялся на Гран При США 2007 года. Его отец не мог пропустить этот момент – но добраться в Индианаполис оказалось не так просто. 

«Я бросился смотреть билеты, и в итоге мне пришлось в шесть утра лететь в Амстердам, там пересаживаться на рейс до Детройта, а уж оттуда – до Индианаполиса, – рассказал Норберт. – На месте я был только к ночи. Это было абсолютное безумие, но я справился. 

Помню, я смотрел, как Себ надевает комбинезон и садится в кокпит перед первым стартом – и сам ужасно нервничал. Я всегда переживаю, даже на тестах и тренировках, не говоря уж о квалификациях и гонках. Мне не так часто удается приезжать на трассы, но я слежу за каждой сессией – по ТВ или радио. Если же ничего нет рядом, то просто включаю тайминг и вижу каждый круг Себастьяна. И всегда нервничаю. Вот только со следующего года перестану». 

На вопрос о том, будет ли гонщик скучать без Ф1, которой отдал 16 лет, его отец ответил: «Я думаю, что да. Хотя, может, сам он считает иначе. Он провел за рулем очень много времени, начав гоняться в восемь лет. Потому очень сложно говорить, что он будет чувствовать сейчас, когда все это внезапно закончится. 

Даже не знаю, чему он посвятит следующий год. И про себя тоже ничего не могу сказать. Я просто благодарен ему за все это замечательное время». 

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Норберт Феттель

Фото: Эрик Юниус

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