Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

За семь десятилетий в Ф1 выступали 75 французских гонщиков – 14 из них (включая Эстебана Окона и Пьера Гасли) удалось хоть раз за карьеру выиграть Гран При, но только один сумел завоевать чемпионский титул.

Ален Прост провел в Больших Призах 13 сезонов и стал сильнейшим по итогам четырех из них – и это несмотря на то, что Профессор выходил на старт в то время, когда конкуренция была невероятно высока. Сначала его соперниками были Ники Лауда, Нельсон Пике и Жиль Вильнев, позже – Айртон Сенна, Найджел Мэлселл и Михаэль Шумахер.

При этом всего дважды – в дебютном 1980-м и 1991-м, когда Ferrari построила ужасную машину, – Прост не одержал за год ни одной победы.

«Это все потому, что большую часть времени я верно выбирал команду, – улыбнулся Ален в беседе с нашими коллегами из французcкой редакции Motorsport.com. – Не всегда, но довольно часто. Это вопрос вашего подхода к гонкам. И очень многое здесь зависит от образования и подготовки.

Может, для кого-то это прозвучит странно, но мне приходилось вкалывать изо всех сил, чтобы стать гонщиком. У меня не было денег, никто не помогал мне. Я вынужден был заниматься всем сам. Это началось еще в картинге, где я своими силами готовил технику. Шасси, мотор, все остальное. Это позволило мне со временем научиться отлично разбираться во всем, что связано с машинами».

Он добавил: «Я уже выступал в гонках, когда заболел мой брат, и вскоре его состояние стало очень тяжелым (Даниэль, младший брат Алена, умер от рака в сентябре 1986 года, – прим.ред.). Так что мне приходилось одновременно с карьерой помогать семье».

Первую победу в Ф1 Ален Прост одержал на домашнем Гран При Франции в 1981 году за рулем Renault RE30

Эти обстоятельства привели к тому, что гонщик предпочитал максимально аккуратно и точно действовать на трассе. В эпоху, когда рискованный и агрессивный пилотаж многие считали залогом успеха, Прост поступал иначе. Некоторые недолюбливали его стиль за отсутствие зрелищности, но куда больше тех, кто за «умную» езду называл француза Профессором.

«В 1982 году у меня произошла авария с Дидье [Пирони], – продолжил чемпион, говоря о событиях Гран При Германии, которые для другого участника столкновения завершились переломом ног. – Помню, я тогда подумал: "Как же так получилось?".

Я всегда терпеть не мог аварии. Даже не потому, что они могут стоить вам победы. Пусть и получилось поехать дальше, машину все равно потребуется чинить.

Даже если я просто повреждал переднее крыло, это всегда приводило к неприятным эмоциям. И тогда я решил для себя, что буду ехать как можно лучше, но не переходя установленный мной самим уровень. Я отказался ехать на 101% возможного.

Чтобы оставаться конкурентоспособным при таком подходе, мне пришлось лучше готовиться. И в самих гонках философия стала немного иной. Знаете, в те времена команды меняли между квалификацией и гонкой почти все в машине – ставили другие тормоза, другой мотор, заливали другое топливо. Настройки, конечно же, тоже менялись весьма серьезно.

Так что мне приходилось работать гораздо больше, чтобы каждый раз находить верные регулировки».

До недавнего времени Ален Прост был консультантом команды Alpine F1, однако минувшей зимой 67-летний француз ушел с этой должности.