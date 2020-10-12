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Формула 1 / Новость

Отказ Red Bull от Гасли объяснили внутренним конфликтом

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Отказ Red Bull от Гасли объяснили внутренним конфликтом
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, редактор

По данным Пола ди Реста, в команде есть недоброжелатели Пьера

Пьер Гасли начинал сезон-2019 в составе Red Bull, но в августе был переведен в AlphaTauri из-за плохих результатов. В этом году Гасли почти не уступает заменившему его в главной команде Алексу Элбону по результатам. 

Таец, в свою очередь, регулярно подвергается критике из-за большого отставания от Макса Ферстаппена. Многие эксперты полагают, что Red Bull стоило бы снова поменять Гасли и Элбона местами. Однако бывший пилот Формулы 1 Пол ди Реста полагает, что это невозможно по причинам, не связанным непосредственно с выступлениями француза.

«Я говор только о шепотках, которые можно услышать в паддоке, – сказал ди Реста в эфире Sky Sports. – Гасли каким-то образом смог расстроить несколько человек внутри Red Bull».

Ранее напарник ди Ресты по эфире Нико Росберг предположил, что после Гран При Айфеля Элбону будет очень трудно сохранить место в Red Bull. Прорываясь сквозь середину пелотона после раннего пит-стопа, таец сломал крыло Даниилу Квяту, за что получил наказание от судей. Вскоре после этого Элбон сошел с дистанции из-за перегрева мотора, а Квят после гонки обвинил его в непрофессионализме.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Пьер Гасли
Команды Red Bull Racing
Автор Иван Матушкин

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