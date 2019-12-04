Отказ Формулы 1 от новых шин может сыграть на руку Mercedes. И вот почему

Перейти на новую модель или оставить старую? На самом деле, вопрос в другом: идет ли речь просто о выборе оптимальных шин или это обычное желание помериться силами при принятии решения?

Два дня тестов в Абу-Даби позади, и теперь Формуле 1 предстоит определиться со своим будущим. Началось все еще летом, когда команды большинством в 70% голосов обратились к FIA с просьбой сделать резину другой – более долговечной и не столь склонной к перегреву. Также нужно было понизить рабочее давление.

Pirelli выполнила эти цели, уменьшив радиус закругления на переходе от боковин к рабочей поверхности. Mercedes, Ferrari и Red Bull подготовили специальные шасси для дополнительных испытаний в Барселоне, а затем новые слики привезли в Остин на Гран При США.

Там было прохладно, что не позволило вывести резину в оптимальный диапазон. Реакция большинства пилотов оказалась негативной. Возможно, сказалось и то, что использовалось минимальное давление в шинах, которое не было оптимальным для «Трассы Америк».

В жаре Абу-Даби отзывы уже были чуть позитивнее, но не слишком.

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Однако важно помнить и еще об одном очень существенном обстоятельстве. Работу над новыми машинами команды начали в июле. В ноябре пришло время продувать модели в аэродинамической трубе. И вся эта работа велась, исходя из характеристик шин 2020 года.

Если сейчас начинать отыгрывать все назад, это обещает немало проблем. Как уже говорилось, новые слики имеют более острые переходы от протектора к боковине, разница составляет 4-6 мм (показана на иллюстрации вверху).

Нет ни малейших сомнений, что такая разница существенно влияет на картину завихрений. генерируемых шинами. И если решить, что новый сезон команды проведут на старых шинах, это заставит конструкторов переделывать большую часть работы, а потраченные ресурсы можно будет просто отнести к безвозвратным бюджетным потерям.

Впрочем, не для всех. В паддоке поговаривают, будто Mercedes создала для работы над W11 две независимых конструкторских бригады, каждая из которых работает со своими шинами. Ferrari же, если доверять нашим источникам, сконцентрировалась на модели 2020 года. Команде и так нужно отыгрывать отставание в аэродинамической эффективности после ошибочного выбора концепции переднего крыла на 2019-й, и распылять силы в такой ситуации было бы неверно.

Здесь можно увидеть источник для противоречий между двумя лидерами Ф1. А что же остальные? Ведь мы помним, что решение должно быть принято семью голосами команд.

Едва ли кого то удивит, что тут заканчивается спорт в чистом виде и начинается та самая большая политика, за которую мы все так любим и так ненавидим Формулу 1.

Возможно, есть такие команды, которые рассчитывали, что новые шины благодаря широкому рабочему диапазону позволят им избавиться от проблем – однако этого не произошло. Те, у кого мало прижимной силы, неспособны достаточно нагрузить резину и прогреть ее. Другие не захотят переделывать свои машины заново под слики 2019 года из-за скромного бюджета.

Каждый оказывается в уникальной ситуации, а гранды по обыкновению попробуют повлиять на тех, на кого имеют влияние. В условиях стабильного регламента машины в 2020-м должны поехать быстрее, а это может вынудить Pirelli по соображениям безопасности поднять минимальное давление.

Кто-то вообще еще наверняка не сформировал окончательное мнение – ведь за некоторые команды на тестах работали медленные и неопытные Рой Ниссани и Пьетро Фиттипальди.

Одним словом, вопросов и всевозможных факторов, которые надо учитывать, гораздо больше, чем ответов. И до окончательного решения о том, какие же шины выбрать, еще очень далеко.