Отец Переса: Дуэль Серхио с Максом – как у Сенны и Проста
Мексиканец использовал довольно смелое сравнение, чтобы описать противостояние своего сына с партнером по Red Bull
В отличие от двух первых сезонов в составе Red Bull, когда он выигрывал пару раз за год, в 2023-м Серхио Перес смог сильно начать чемпионат – одержав две победы в четырех первых Гран При, пилот оказался всего в шести очках позади своего напарника Макса Ферстаппена.
Правда, в Майами действующий чемпион наглядно показал, кто является лидером в их паре – но даже его прорыв с девятого места на вершину подиума не произвел особого впечатления на отца Серхио. Перес-старший, которого болельщики знают благодаря эмоциональным моментам на домашнем Гран При в Мехико, выразил уверенность, что соперничество двух гонщиков и дальше будет напряженным.
«Мне вспоминаются времена, когда за McLaren выступали [Айртон] Сенна и [Ален] Прост, – рассказал Антонио Перес Гарабай в интервью национальной газете Esto. – Сегодня мы видим то же самое и можем заново переживать те моменты.
Словно два тигра, совершенно равных по силам, сражаются в одной клетке. У них одинаковый настрой и одинаковый рацион. Только посмотрите, как отчаянно они сражаются за бонус лучшего круга.
В квалификации они бьются за поул, даже в тренировках каждый хочет быть быстрее другого».
Отец пилота признал, что у Макса есть некоторое преимущество, но лишь потому, что тот гораздо дольше выступает за Red Bull.
«Это серьезный козырь, но сейчас Серхио уже сравнялся с Максом по скорости, – объяснил он. – Думаю, если Макс и быстрее, то всего на несколько тысячных. А на сложных трассах мы видим, что они совершенно равны».
Ален Прост и Айртон Сенна выиграли на двоих семь титулов и 92 Гран При
Фото: Sutton Images
Антонио рассказал, как его сын изменился за то время, что выступает в составе Red Bull Racing: «Он каждое утро просыпается с мыслью, что выступает за команду, для которой есть только первое место – а второе достается лишь лучшему из проигравших.
Сейчас я вижу другого Чеко Переса – он иначе общается, иначе ходит, иначе смотрит на вещи. Я отмечаю это как отец. Когда мы беседуем, он часто подкалывает меня: "Помни, босс, я здесь номер один". А я неизменно отвечаю: "Да нет, тут, наверное, какая-то ошибка".
Я помню, как прежде мы считали чудом, когда ему удавалось финишировать в десятке. Если бы в молодости у него были те же возможности, что у других гонщиков, он уже выиграл бы несколько титулов. У меня нет никаких сомнений.
Впрочем, также я уверен, что Чеко будет выступать еще десять лет и точно станет за это время чемпионом мира».
Нынешний контракт 33-летнего Переса с Red Bull действует до конца 2024 года.
Серхио Перес, Red Bull Racing, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing
Фото: Red Bull Content Pool
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