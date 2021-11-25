Отец Мазепина увеличит зарплаты сотрудникам Haas

Глава компании «Уралкалий» и отец российского гонщика Формулы 1 Никиты Мазепина Дмитрий Мазепин принял решение выделить дополнительные деньги на поощрение сотрудников команды Haas, за которую выступает его сын. Речь идет о прибавке к той поддержке, которую «Уралкалий» уже оказывает в качестве титульного спонсора.

Причиной, которая побудила Мазепина увеличить финансирование Haas является тот факт, что в следующем сезоне возрастает число этапов до 23. По мнению российского бизнесмена, дополнительные доходы должны мотивировать сотрудников в условиях возросшей нагрузки.

«Контракт есть контракт, – заявил Дмитрий Мазепин в эфире «Матч.ТВ». – Другое дело, что на следующий год мы готовы добровольно предложить дополнительные условия, по которым желали бы заинтересовать сотрудников Haas остаться в команде, больше вовлекаться в процессы. Я понимаю, что в течение сезона тяжело путешествовать в 23 страны мира, обслуживать 23 гонки. Человеческий фактор здесь играет большую роль. Поэтому мы всячески хотим повысить внутреннюю мотивацию и как спонсор быть частью команды».

2021 год стал для Haas безуспешным: фактически, команда смирилась с тем, что займет последнее место в Кубке конструкторов. В Haas решили не развивать болид 2021 года, а сосредоточиться над постройкой машины на 2022 год, когда ожидается полная смена регламента.

«Мы довольны, если учитывать состояние машины, которое, к сожалению, нельзя было сильно улучшить в этом сезоне, – оценил 2021 год Мазепин. – И мы благодарны Haas за взаимный интерес. Команда работает, старается. При этом мы видим большие возможности, которые можем реализовать совместными усилиями для того, чтобы получить более высокий результат в следующем году».

Мазепин уточнил, что размер поощрения будет зависеть от успехов Haas в следующем сезоне.

Дмитрий Мазепин также не исключил возможности в будущем стать владельцем команды Формулы 1, напомнив, что еще в 2018 безуспешно пытался купить команду Force India.

«У нас большие амбиции в автоспорте, – подтвердил Мазепин. – Да, была неудачная попытка купить команду, но эту тему не оставляем. Это никак не зависит от карьеры Никиты. Это наши долгосрочные планы хотим расширить наше присутствие в Формуле 1. У нас есть команда Hitech, она представлена в Формуле 4, Формуле 3 и Формуле 2. В идеале венцом должна стать команда Ф1, и мы хотим быть ее владельцем».

Мазепина также спросили, идет ли речь именно о покупке Haas.

«Не только. На данный момент ни с кем переговоров не ведем, потому что все взяли паузу и ждут, когда вскроются карты в 2022 году: кто будет успешен, а кто нет. Если вдруг какие-то небольшие команды станут успешными в следующем сезоне, то стоимость и привлекательность их будет иной», – пояснил отец российского гонщика.