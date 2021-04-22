Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Дмитрий Мазепин, отец российского гонщика Формулы 1 Никиты Мазепина, перестал быть миллиардером. По версии издания Forbes, сейчас состояние владельца компании «Уралкалий» составляет 800 миллионов долларов. Он занимает 151-е место в списке самых богатых бизнесменов России.

Отметим, что по версии источника состояние Мазепина уменьшилось в четыре раза за последние восемь лет: в 2013 году его оценивали в 3,2 млрд долларов. Состояние Мазепина-старшего в четыре раза меньше, чем у Лоуренса Стролла, отца пилота Aston Martin Лэнса Стролла.

«Уралкалий» является титульным спонсором команды Haas с этого года, так как за нее выступает Мазепин-младший. По версиям разных источников, команда получает от компании Мазепина-старшего до $ 20 млн в год.