Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бельгии
28 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
09 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
23 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
31 окт.
Следующее событие через
6 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Турции
Билеты
13 нояб.
Следующее событие через
19 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
27 нояб.
Первая тренировка через
34 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
40 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
11 дек.
Первая тренировка через
48 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Отец Магнуссена рассказал о планах Кевина после ухода из Haas

Поделились
Комментарии
Отец Магнуссена рассказал о планах Кевина после ухода из Haas
Автор:

Экс-пилот Ф1 Ян Магнуссен отметил, что его сын едва ли останется в Ф1 на будущий сезон, но вполне может вернуться в 2022-м

Накануне Гран При Португалии оба пилота Haas F1 официально подтвердили, что завершат сотрудничество с командой в конце нынешнего сезона. И если для Ромена Грожана это почти наверняка означает прощание с Ф1, то Кевин Магнуссен должен попробовать вернуться в чемпионат в 2022-м.

В этом уверен его отец Ян, сам прежде выступавший в Больших Призах, но не сумевший толком проявить себя, несмотря на большие авансы. Покинув Ф1, Магнуссен-старший раскрылся в соревнованиях GT: на протяжении 16 лет он был заводским гонщиком Corvette, четырежды победив в Ле-Мане. 

Отвечая на вопрос Motorsport.com о том, посоветовал бы он сыну пойти той же дорогой, Ян заметил: «Конечно же, но пока он еще не ушел из формульных соревнований.

В следующем году он не поедет за Haas, но не думаю, что он готов отказаться от мечты об Ф1. 

Маловероятно, что у него получится найти место на предстоящий сезон, но впереди 2022-й. Это должен быть очень интересный год в Ф1 из-за новых правил. Не знаю, какие места еще не заняты, но Кевину нужно сделать так, чтобы ни одна возможность не ускользнула от него, если он действительно хочет вернуться.

Я уже сказал Кевину, что сейчас ему прежде всего нужно определиться со своими желаниями. Понять, что важно, и затем идти к этой цели. Он уже ответил, что хочет побеждать в гонках, но это должно быть что-то серьезное. Думаю, если появятся хорошие возможности в IndyCar или WEC, ему стоит рассмотреть их. Но прежде всего важно понять, чего хочешь».

Датчанин добавил: «Сейчас весь мир сталкивается с проблемой финансирования. Собственно, именно из-за этого он [Кевин] и оказался в своем нынешнем положении.

Например, есть возможности в IndyCar. Я знаю, что он общается с несколькими командами. Но важно смотреть чуть шире, искать возможности и использовать их. 

В WEC сейчас происходят очень интересные вещи, приходят новые производители, грядет переход на Гиперкары. Если он сможет уцепиться за какого-то производителя, есть смысл посмотреть и на эту серию.

Он открыт ко всему. Вопрос сложный, ситуация досадная, но в спорте такое порой происходит. Он справится и найдет возможность продолжать».

В конце 2014 года Кевин Магнуссен уже потерял место в Ф1 после дебютного сезона в McLaren. Однако он вернулся в 2016-м, сумев договориться с Renault.

Читайте также:

Лучшие фото Гран При Португалии: пятница

Предыдущая новость

Лучшие фото Гран При Португалии: пятница
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1 , IndyCar , WEC
Пилоты Ян Магнуссен , Кевин Магнуссен
Автор Дэвид Малшер

Самое читаемое Сегодня

Квят не смог показать хорошее время из-за хаоса на трассе
Формула 1 Формула 1 / Новость

Квят не смог показать хорошее время из-за хаоса на трассе

Стролл «слепой», а Ферстаппен – недогадливый. Red Bull и Racing Point об аварии во второй тренировке
Формула 1 Формула 1 / Новость

Стролл «слепой», а Ферстаппен – недогадливый. Red Bull и Racing Point об аварии во второй тренировке

Отец Магнуссена рассказал о планах Кевина после ухода из Haas
Формула 1 Формула 1 / Новость

Отец Магнуссена рассказал о планах Кевина после ухода из Haas

Пожар, столкновение и тесты шин отняли у пилотов две трети тренировки в Портимане
Формула 1 Формула 1 / Отчет о тренировке

Пожар, столкновение и тесты шин отняли у пилотов две трети тренировки в Портимане

Босс McLaren высмеял ситуацию с болезнью Стролла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Босс McLaren высмеял ситуацию с болезнью Стролла

Почему Грожан и Магнуссен не смогли стать топ-пилотами
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Почему Грожан и Магнуссен не смогли стать топ-пилотами

Росси: Я живу среди русских!
MotoGP MotoGP / Новость

Росси: Я живу среди русских!

Хэмилтон пожаловался на асфальт, трафик и ошибку в настройках
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хэмилтон пожаловался на асфальт, трафик и ошибку в настройках

Самое важное:

Отец Магнуссена рассказал о планах Кевина после ухода из Haas
Формула 1 Формула 1 / Новость

Отец Магнуссена рассказал о планах Кевина после ухода из Haas

Лучшие фото Гран При Португалии: пятница
Формула 1 Формула 1 / Галерея

Лучшие фото Гран При Португалии: пятница

Босс McLaren высмеял ситуацию с болезнью Стролла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Босс McLaren высмеял ситуацию с болезнью Стролла

Квят не смог показать хорошее время из-за хаоса на трассе
Формула 1 Формула 1 / Новость

Квят не смог показать хорошее время из-за хаоса на трассе

Самое читаемое

1
Формула 1

Стролл «слепой», а Ферстаппен – недогадливый. Red Bull и Racing Point об аварии во второй тренировке

2
Формула 1

Квят не смог показать хорошее время из-за хаоса на трассе

3
Формула 1

Босс McLaren высмеял ситуацию с болезнью Стролла

4
Формула 1

Отец Магнуссена рассказал о планах Кевина после ухода из Haas

51мин
5
Формула 1

Пожар, столкновение и тесты шин отняли у пилотов две трети тренировки в Портимане

Самое важное:

Отец Магнуссена рассказал о планах Кевина после ухода из Haas
Формула 1

Отец Магнуссена рассказал о планах Кевина после ухода из Haas

Лучшие фото Гран При Португалии: пятница
Формула 1

Лучшие фото Гран При Португалии: пятница

Босс McLaren высмеял ситуацию с болезнью Стролла
Формула 1

Босс McLaren высмеял ситуацию с болезнью Стролла

Квят не смог показать хорошее время из-за хаоса на трассе
Формула 1

Квят не смог показать хорошее время из-за хаоса на трассе

Гасли о пожаре в практике: Все произошло внезапно
Формула 1

Гасли о пожаре в практике: Все произошло внезапно

Последние видео

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1 07:41
Формула 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 03:18
Формула 1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 01:01
Формула 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.