Отец Магнуссена рассказал о планах Кевина после ухода из Haas

Накануне Гран При Португалии оба пилота Haas F1 официально подтвердили, что завершат сотрудничество с командой в конце нынешнего сезона. И если для Ромена Грожана это почти наверняка означает прощание с Ф1, то Кевин Магнуссен должен попробовать вернуться в чемпионат в 2022-м.

В этом уверен его отец Ян, сам прежде выступавший в Больших Призах, но не сумевший толком проявить себя, несмотря на большие авансы. Покинув Ф1, Магнуссен-старший раскрылся в соревнованиях GT: на протяжении 16 лет он был заводским гонщиком Corvette, четырежды победив в Ле-Мане.

Отвечая на вопрос Motorsport.com о том, посоветовал бы он сыну пойти той же дорогой, Ян заметил: «Конечно же, но пока он еще не ушел из формульных соревнований.

В следующем году он не поедет за Haas, но не думаю, что он готов отказаться от мечты об Ф1.

Маловероятно, что у него получится найти место на предстоящий сезон, но впереди 2022-й. Это должен быть очень интересный год в Ф1 из-за новых правил. Не знаю, какие места еще не заняты, но Кевину нужно сделать так, чтобы ни одна возможность не ускользнула от него, если он действительно хочет вернуться.

Я уже сказал Кевину, что сейчас ему прежде всего нужно определиться со своими желаниями. Понять, что важно, и затем идти к этой цели. Он уже ответил, что хочет побеждать в гонках, но это должно быть что-то серьезное. Думаю, если появятся хорошие возможности в IndyCar или WEC, ему стоит рассмотреть их. Но прежде всего важно понять, чего хочешь».

Датчанин добавил: «Сейчас весь мир сталкивается с проблемой финансирования. Собственно, именно из-за этого он [Кевин] и оказался в своем нынешнем положении.

Например, есть возможности в IndyCar. Я знаю, что он общается с несколькими командами. Но важно смотреть чуть шире, искать возможности и использовать их.

В WEC сейчас происходят очень интересные вещи, приходят новые производители, грядет переход на Гиперкары. Если он сможет уцепиться за какого-то производителя, есть смысл посмотреть и на эту серию.

Он открыт ко всему. Вопрос сложный, ситуация досадная, но в спорте такое порой происходит. Он справится и найдет возможность продолжать».

В конце 2014 года Кевин Магнуссен уже потерял место в Ф1 после дебютного сезона в McLaren. Однако он вернулся в 2016-м, сумев договориться с Renault.