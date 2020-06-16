Отец Хэмилтона призвал Формулу 1 встать на колени

Шестикратный чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон активно комментировал протесты против расизма. Демонстрации начались в США и Европе после убийства белым американским полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. Британец обвинил своих коллег в молчании и поддержал беспорядки в знак протеста. Теперь выяснилось, что чемпион не намерен на этом останавливаться.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на близкий к Хэмилтону источник, пилот намерен встать на колено во время Гран При Австрии в знак поддержки протестующих. Похожими жестами отметились полицейские США, выражавшие согласие с участниками митингов.

Отец Льюиса Энтони Хэмилтон считает, что действий только его сына мало и остальным гонщикам стоит его поддержать.

«Прочитав слова Льюиса я подумал: «Вау! Вот это мощно!» Я крайне горд им, его слова были очень влиятельны. Я не был удивлен, ведь Льюис как раз тот, кто пробивает бетонные стены. Он идол, который не боится высказывать свои мысли. Я скорее удивлен, что больше никто не сказал подобного.

Но поступать так должен не только Льюис, это должна сделать вся Формула 1. Давайте надеяться, что Формула 1 встанет на колено», – цитирует Хэмилтона GP Fans.