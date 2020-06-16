Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
15 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Штирии
09 июл.
-
12 июл.
Следующее событие через
22 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
29 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
Билеты
31 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
44 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Emirates Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
06 авг.
-
09 авг.
Следующее событие через
50 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
71 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
78 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
99 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
127 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
134 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
148 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
162 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Гран При Австрии / Новость

Отец Хэмилтона призвал Формулу 1 встать на колени

Билеты
Поделились
Комментарии
Отец Хэмилтона призвал Формулу 1 встать на колени
Автор:
, редактор
16 июн. 2020 г., 14:11

На Гран При Австрии это намерен сделать сам Льюис

Шестикратный чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон активно комментировал протесты против расизма. Демонстрации начались в США и Европе после убийства белым американским полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. Британец обвинил своих коллег в молчании и поддержал беспорядки в знак протеста. Теперь выяснилось, что чемпион не намерен на этом останавливаться.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на близкий к Хэмилтону источник, пилот намерен встать на колено во время Гран При Австрии в знак поддержки протестующих. Похожими жестами отметились полицейские США, выражавшие согласие с участниками митингов. 

Отец Льюиса Энтони Хэмилтон считает, что действий только его сына мало и остальным гонщикам стоит его поддержать.

«Прочитав слова Льюиса я подумал: «Вау! Вот это мощно!» Я крайне горд им, его слова были очень влиятельны. Я не был удивлен, ведь Льюис как раз тот, кто пробивает бетонные стены. Он идол, который не боится высказывать свои мысли. Я скорее удивлен, что больше никто не сказал подобного.

Но поступать так должен не только Льюис, это должна сделать вся Формула 1. Давайте надеяться, что Формула 1 встанет на колено», – цитирует Хэмилтона GP Fans.

Читайте также:

Следующая новость
Человек, который построил 8 чемпионских двигателей Формулы 1. Кто такой Энди Кауэлл

Предыдущая новость

Человек, который построил 8 чемпионских двигателей Формулы 1. Кто такой Энди Кауэлл
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии Билеты
Местонахождение Red Bull Ринг
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое

1
Формула 1

Mercedes объявила об уходе главного моториста

2
Формула 1

Хэмилтон снова строит из себя жертву. Теперь не ради победы

3
Формула 1

Отец Хэмилтона призвал Формулу 1 встать на колени

4
Формула 1

Они должны были стать чемпионами. 9 лучших гонщиков Формулы 1 без титула

5
Формула 1

Человек, который построил 8 чемпионских двигателей Формулы 1. Кто такой Энди Кауэлл

Последние видео

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости 01:01
Формула 1

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года 05:59
Формула 1

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года

Как снимали фильм «Свидание» с Леклером 05:20
Формула 1

Как снимали фильм «Свидание» с Леклером

Трасса Формулы 1 в Ханое: видео 02:09
Формула 1

Трасса Формулы 1 в Ханое: видео

Мы развернули Сочи Автодром. Посмотрите, что получилось 01:46
Формула 1

Мы развернули Сочи Автодром. Посмотрите, что получилось

Самое важное:

Отец Хэмилтона призвал Формулу 1 встать на колени
Формула 1

Отец Хэмилтона призвал Формулу 1 встать на колени

Человек, который построил 8 чемпионских двигателей Формулы 1. Кто такой Энди Кауэлл
Формула 1

Человек, который построил 8 чемпионских двигателей Формулы 1. Кто такой Энди Кауэлл

«Разрыв сократится в 5 раз». Босс Haas подсчитал, что изменит потолок бюджетов
Формула 1

«Разрыв сократится в 5 раз». Босс Haas подсчитал, что изменит потолок бюджетов

Новая трасса Формулы 1 в Бахрейне. Мы по ней проехали
Формула 1

Новая трасса Формулы 1 в Бахрейне. Мы по ней проехали

Леклер возмутился рейтингом от F1 2020. Он там седьмой
Формула 1

Леклер возмутился рейтингом от F1 2020. Он там седьмой

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.