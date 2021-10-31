Отец Хэмилтона назвал сына последним из могикан

У семикратного чемпиона Формулы 1 Льюиса Хэмилтона в данный момент подписан контракт с Mercedes до конца 2023 года. На момент его истечения Хэмилтону будет уже 38 лет, а потому все чаще звучат вопросы о том, до какого возраста Льюис намерен оставаться в Формуле 1.

Спросили об этом и отца гонщика Энтони Хэмилтона.

«Я всегда говорил ему: до тех пор, пока ты здоров и получаешь удовольствие от гонок – продолжай, – цитирует Энтони Хэмилтона Talk Sports. – И ему нравится его работа. Ему нравится гоняться, и я думаю, он пока не будет останавливаться.

Для нашей семьи каждый день идет борьба за титул. Льюис – последний из могикан. Он начинал вместе с Нико Росбергом, Робертом Кубицей, Хейкки Ковалайненом. Все они уже завершили свои карьеры в Формуле 1. Теперь он сражается с новым поколением пилотов, и пока никто из них не смог его победить».

Последним из могикан называет себя герой одноименной книги Фенимора Купера, индеец Чингачгук, когда хоронит своего единственного сына. Впрочем, в независимости от сюжета книги, фразу «последний из могикан» применяют к любому представителю исчезающей социальной группы.

Справедливости ради, в Формуле 1 есть еще двое пилотов, которые начинали свои карьеры до прихода Хэмилтона. Это Кими Райкконен, который уйдет в конце сезона и Фернандо Алонсо, который пока остается.