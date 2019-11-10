Отец Хэмилтона: Льюис проведет в Формуле 1 еще пять-шесть лет
Энтони Хэмилтон считает, что спортивному долголетию его сына должны поспособствовать вегетарианская диета и умение отвлекаться от происходящего в чемпионате мира.
Тема сроков возможного ухода Льюиса Хэмилтона из Формулы 1 все активнее обсуждается и экспертами, и болельщиками. В январе шестикратному чемпиону мира исполнится 35 лет, а при удачном раскладе в ближайшие два года британец может побить все ключевые рекорды Ф1 – в частности, по количеству выигранных гонок и чемпионских титулов. Однако отец Льюиса, Энтони Хэмилтон, считает, что пилоту Mercedes не стоит ограничиваться еще парой сезонов.
«Я подталкиваю его к мысли задержаться в чемпионате еще на пять-шесть лет, – рассказал Хэмилтон-старший в интервью британскому телеканалу Channel 4. – Конечно, когда ты уже перестаешь получать удовольствие от происходящего, это значит, что пора на покой. Но если ты по-прежнему кайфуешь от того, что делаешь, а тело тебя не подводит – зачем останавливаться?
На мой взгляд, растительная диета отлично ему помогает, как помогла уже многим спортсменам в прошлом. Но не менее важно, что сразу после гонки он может поехать домой, по делам, связанным с модной индустрией или куда-то еще. Он не зациклен на автоспорте. Пока он не приехал на базу команды или на гоночную трассу, он может отвлечься – и в том числе это поддерживает его в отличной форме».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин
|Автор
|Кирилл Качнов
Отец Хэмилтона: Льюис проведет в Формуле 1 еще пять-шесть лет
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