Отец Феттеля объяснил причины ухода сына из Формулы 1
По словам Норберта Феттеля, Себастьян просто не увидел смысла в сражениях вне очковой зоны
Накануне Гран При Франции Себастьян Феттель взбудоражил паддок Формулы 1, заявив о своем уходе в конце сезона. Сам он объяснил свое решение желанием посветить себя семье.
Австрийский телеканал RTL поговорил с отцом Себастьяна Норбертом Феттелем и узнал, что последний думает и решении сына.
«Обидно, конечно, но я его понимаю, – заявил старший Феттель. – У моего сына сложилась невероятная карьера, но в Австрии в этом году он был вынужден биться в конце пелотона. Это его очень разочаровало, он к такому не привык. И, конечно, он стал сильнее задумываться о завершении карьеры».
Норберта Феттеля также спросили, собирается ли он посетить еще какие-то Гран При своего сына.
«Я точно хочу посетить еще одну его гонку, – сказал отец гонщика. – Думаю, что выберу этап в Монце, где он когда-то впервые одержал победу еще с командой Toro Rosso. Именно там началась его великая карьера четырехкратного чемпиона мира».
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Отец Феттеля объяснил причины ухода сына из Формулы 1
По словам Норберта Феттеля, Себастьян просто не увидел смысла в сражениях вне очковой зоны