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Формула 1 Новости

Отец Феттеля объяснил причины ухода сына из Формулы 1

По словам Норберта Феттеля, Себастьян просто не увидел смысла в сражениях вне очковой зоны

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Отец Феттеля объяснил причины ухода сына из Формулы 1
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Накануне Гран При Франции Себастьян Феттель взбудоражил паддок Формулы 1, заявив о своем уходе в конце сезона. Сам он объяснил свое решение желанием посветить себя семье.

Австрийский телеканал RTL поговорил с отцом Себастьяна Норбертом Феттелем и узнал, что последний думает и решении сына.

«Обидно, конечно, но я его понимаю, – заявил старший Феттель. – У моего сына сложилась невероятная карьера, но в Австрии в этом году он был вынужден биться в конце пелотона. Это его очень разочаровало, он к такому не привык. И, конечно, он стал сильнее задумываться о завершении карьеры».

Норберта Феттеля также спросили, собирается ли он посетить еще какие-то Гран При своего сына.

«Я точно хочу посетить еще одну его гонку, – сказал отец гонщика. – Думаю, что выберу этап в Монце, где он когда-то впервые одержал победу еще с командой Toro Rosso. Именно там началась его великая карьера четырехкратного чемпиона мира».

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