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Формула 1 / Гран При Великобритании Новости

Отец Ферстаппена: Пусть Вольф нам больше не звонит

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Ферстаппен-старший крайне зол после аварии сына

Отец Ферстаппена: Пусть Вольф нам больше не звонит

Йос Ферстаппен, отец пилота Red Bull Макса Ферстаппена, резко отреагировал на поведение Mercedes после Гран При Великобритании. Его сын вылетел в стену на первом круге после контакта с Льюисом Хэмилтоном. А сам Хэмилтон в итоге выиграл гонку. 

Особенно Ферстаппена-старшего разозлило то, как Хэмилтон праздновал победу, а его босс Тото Вольф отстаивал невиновность британца в столкновении с Максом.

«Нельзя праздновать победу с такой эйфорией, пока твой коллега лежит в больнице, – цитирует Ферстаппена-старшего F1-insider. – А что касается Тото, то мы с ним хорошо общались много лет. Он регулярно звонил и услащал нам уста. Думаю, все понимают, почему [в воскресенье] он звонить не стал. Теперь пусть больше не звонит».

Известно, что до начала карьеры в Ф1 Ферстаппен-младший связывался и с Red Bull, и с Mercedes. Также его считали кандидатом на переход в немецкую команду, когда ее покинет Льюис Хэмилтон.

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