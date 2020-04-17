Отец Ферстаппена объяснил, почему Макс не ушел в Mercedes

Макс Ферстаппен мог бы покинуть Red Bull в конце 2020 года, когда истекал его контракт с командой. По слухам, интерес к голландцу проявлял Mercedes. Однако вместо перехода Ферстаппен заключил новый многолетний договор с Red Bull. Отец пилота Йос Ферстаппен объяснил, почему сын не стал перебираться в Брэкли.

«Людям со стороны это, наверное, понравилось бы, – сказал Йос журналу GP Racing, ранее известному как F1 Racing. – Но, пожалуй, это не такая хорошая идея. Команде Формулы 1 не стоит иметь двух первых пилотов в составе, а Хэмилтон, видимо, останется в Mercedes еще на два года. К тому же, им было бы сложно осуществить такую сделку финансово».

По словам отца, продление с Red Bull было главным вариантом для Ферстаппена: «Макс изначально хотел остаться. Он хорошо чувствует себя в команде, а по-моему, это главное. Ведь решающее слово за Максом.

Может, у нас и были варианты с другими командами. Но время для этого еще не пришло».

В прошлом году Ферстаппен-старший говорил, что Red Bull нужно построить чемпионский болид, чтобы удержать его сына в команде. Но теперь Йос не уверен, что переход в Mercedes точно привел бы к успеху: «Смена команды не обязательно принесла бы победу. Может, и Red Bull вытащит из рукава что-то особенное. Главное, что мы решили остаться. Было бы трудно добиться в другой команде того же положения, которое Макс занимает сейчас. На это потребовалось бы несколько лет.

Хорошо, что мы быстро прекратили все спекуляции. Желание заключить сделку побыстрее было с обеих сторон. Мы доверяем друг другу. Это были одни из самых откровенных переговоров в моей жизни, и они закончились удивительно быстро».

По неофициальным данным, зарплата Ферстаппена по новому контракту составляет $25 млн в год.