Хэмилтон завоевал в Бахрейне десятый поул в сезоне

Ночные заезды завершились убедительной победой Льюиса Хэмилтона. Он стал сильнейшим во всех сегментах и завоевал 98-й поул в карьере.

После первой попытки в финале вся первая тройка была очень плотной, укладываясь в четверть секунды – но затем британец сбросил с предыдущего времени еще пять десятых, зафиксировав результат 1:27.264.

Соперники тоже ускорились, но не столь значительно. При этом Боттас, уступавший Ферстаппену после первой попытки, во второй опередил голландца, из разделила десятая с небольшим. Но от Льюиса финн отстал почти на три десятых.

Похожая рокировка произошла и в споре за четвертое место: поначалу Серхио Перес подтвердил свою четвертую позицию в общем зачете Ф1, став «лучшим из остальных». Но под клетчатым флагом мексиканского гонщика Racing Point опередил Алекс Элбон. гарантировав Red Bull второй ряд решетки.

Следом за Пересом расположился дуэт Renault (на 0,002 секунды проехал Даниэль Риккардо), десятку замкнули Пьер Гасли, Ландо Норрис и Даниил Квят. Россиянин пробился в финал второй раз подряд.

Все участники финального сегмента будут стартовать в воскресенье на сликах Medium.

Гонщики Ferrari, как и в Турции, не прошли в десятку сильнейших и займут шестой стартовый ряд. Себастьян Феттель проехал на несколько сотых быстрее Шарля Леклера.

Карлос Сайнс закрутился на трассе в самом начале второго сегмента. Команда не сообщила причину, но все выглядело как техническая поломка, так как оба задних колеса McLaren заблокировались. Гонщик пока занимает в протоколе 15-е место, но может опуститься ниже, если в его машине потребуется что-то заменить.

Только 13-м стал обладатель турецкого поула Лэнс Стролл.

Джордж Расселл вновь дошел до второго сегмента. а в первом остались его партнер по Williams Николя Латифи, а также Alfa Romeo и Haas в полном составе.

Motorsport.com провел прямую текстовую трансляцию квалификации Гран При Бахрейна.

Результаты квалификации Гран При Бахрейна