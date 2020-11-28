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Формула 1 / Гран При Бахрейна / Отчет о квалификации

Хэмилтон завоевал в Бахрейне десятый поул в сезоне

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Хэмилтон завоевал в Бахрейне десятый поул в сезоне
Автор:
, Ответственный редактор

Субботняя сессия в Сахире завершилась в пользу семикратного чемпиона мира, который опередил своего партнера по Mercedes Валттери Боттаса и Макса Ферстаппена из Red Bull

Ночные заезды завершились убедительной победой Льюиса Хэмилтона. Он стал сильнейшим во всех сегментах и завоевал 98-й поул в карьере.

После первой попытки в финале вся первая тройка была очень плотной, укладываясь в четверть секунды – но затем британец сбросил с предыдущего времени еще пять десятых, зафиксировав результат 1:27.264.

Соперники тоже ускорились, но не столь значительно. При этом Боттас, уступавший Ферстаппену после первой попытки, во второй опередил голландца, из разделила десятая с небольшим. Но от Льюиса финн отстал почти на три десятых.

Похожая рокировка произошла и в споре за четвертое место: поначалу Серхио Перес подтвердил свою четвертую позицию в общем зачете Ф1, став «лучшим из остальных». Но под клетчатым флагом мексиканского гонщика Racing Point опередил Алекс Элбон. гарантировав Red Bull второй ряд решетки.

Следом за Пересом расположился дуэт Renault (на 0,002 секунды проехал Даниэль Риккардо), десятку замкнули Пьер Гасли, Ландо Норрис и Даниил Квят. Россиянин пробился в финал второй раз подряд.

Все участники финального сегмента будут стартовать в воскресенье на сликах Medium.

Гонщики Ferrari, как и в Турции, не прошли в десятку сильнейших и займут шестой стартовый ряд. Себастьян Феттель проехал на несколько сотых быстрее Шарля Леклера. 

Карлос Сайнс закрутился на трассе в самом начале второго сегмента. Команда не сообщила причину, но все выглядело как техническая поломка, так как оба задних колеса McLaren заблокировались. Гонщик пока занимает в протоколе 15-е место, но может опуститься ниже, если в его машине потребуется что-то заменить.

 

Только 13-м стал обладатель турецкого поула Лэнс Стролл.

Джордж Расселл вновь дошел до второго сегмента. а в первом остались его партнер по Williams Николя Латифи, а также Alfa Romeo и Haas в полном составе.  

Motorsport.com провел прямую текстовую трансляцию квалификации Гран При Бахрейна.

Результаты квалификации Гран При Бахрейна

Позиция Гонщик Мотор Время Отрыв
1 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 1'27.264  
2 Finland Валттери Боттас Mercedes 1'27.553 0.289
3 Netherlands Макс Ферстаппен Honda 1'27.678 0.414
4 Thailand Александр Элбон Honda 1'28.274 1.010
5 Mexico Серхио Перес Mercedes 1'28.322 1.058
6 Australia Даниэль Риккардо Renault 1'28.417 1.153
7 France Эстебан Окон Renault 1'28.419 1.155
8 France Пьер Гасли Honda 1'28.448 1.184
9 United Kingdom Ландо Норрис Renault 1'28.542 1.278
10 Russian Federation Даниил Квят Honda 1'28.618 1.354
11 Germany Себастьян Феттель Ferrari 1'29.149 1.885
12 Monaco Шарль Леклер Ferrari 1'29.165 1.901
13 Canada Лэнс Стролл Mercedes 1'29.557 2.293
14 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes 1'31.218 3.954
15 Spain Карлос Сайнс Renault    
16 Italy Антонио Джовинацци Ferrari 1'29.491 2.227
17 Finland Кими Райкконен Ferrari 1'29.810 2.546
18 Denmark Кевин Магнуссен Ferrari 1'30.111 2.847
19 France Ромен Грожан Ferrari 1'30.138 2.874
20 Canada Николя Латифи Mercedes 1'30.182 2.918
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Этап Гран При Бахрейна
Сессия Квалификация
Автор Александр Кабановский

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