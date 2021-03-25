Этот материал был впервые опубликован в день презентации команды AlphaTauri. Публикуем его повторно накануне первого выступления Цуноды в Формуле 1 – вместе с биографиями других новичков 2021 года.

Для российских болельщиков Юки Цунода – это прежде всего гонщик, из-за которого место в Формуле 1 потерял Даниил Квят. Но Даниил, уступив Юки кокпит одного из болидов команды AlphaTauri, оказался отнюдь не первым россиянином, которого огорчил японский пилот. Впрочем, судя по тому, как развивалась карьера новой надежды Honda и Red Bull, у Пьера Гасли – лидера AlphaTauri – тоже есть кое-какие поводы для беспокойства…

Цунода добрался до Формулы 1 очень быстро

В 2021 году Цуноде исполнится 21 год – и уроженец Сагамихары (этот город является частью огромной агломерации, выросшей вокруг Токио и Йокогамы) станет первым пилотом Формулы 1, родившимся в двухтысячных годах.

Конечно, на фоне Макса Ферстаппена, который пришел в чемпионат мира в 17 лет, японец выглядит достаточно взрослым. Однако если оставить голландца за скобками, то Юки пробился на высший уровень настолько быстро, насколько это реально возможно. До подписания контракта с AlphaTauri пилот провел в формульных чемпионатах четыре полных сезона – как и считающиеся крайне перспективными Шарль Леклер или Ландо Норрис. Два других дебютанта нынешнего сезона – Мик Шумахер и Никита Мазепин – потратили на это в полтора раза больше времени.

На тестах AlphaTauri в Имоле в ноябре прошлого года. Тогда Юки впервые вывел на трассу болид Ф1 Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Правда, результативность выступлений у японца заметно похуже, чем у француза и британца. На счету Леклера – два титула в младших формулах (причем добытых в наиболее быстрых классах непосредственно перед приходом в Ф1), на счету Норриса – целых пять. В активе Цуноды тем временем один-единственный титул, завоеванный на второй год выступлений в японской Формуле 4.

С одной стороны, избежать задержек на пути к Ф1 японцу помогли Honda и Red Bull. Поддержкой японского автопроизводителя Юки заручился после первых же гонок за рулем формулы – с подачи экс-пилота Ф1 Сатору Накаджимы. Внимание «Быков» и лично Хельмута Марко молодой пилот привлек два года спустя – когда после победы в японской Ф4 принял участие в тестах юниоров Honda, претендующих на продолжение карьеры в Европе.

С другой стороны, при всем стремлении японских компаний продвигать наверх японских гонщиков и заинтересованности Red Bull в хороших отношениях с Honda (по состоянию на 2018 год) вряд ли две упомянутых компании сосредоточили свои усилия на поддержке средненького пилота. Так чем же так хорош уроженец Сагамихары?

Цунода быстр, даже когда обстоятельства работают против него

В позапрошлом году Юки перешел в Формулу 3 – и закончил сезон только 9-м. Мягко говоря, не самый удачный дебют – к примеру, россиянин Роберт Шварцман годом ранее с первого раза стал в европейском чемпионате Ф3 бронзовым призером. Однако россиянин выступал за команду Prema – если не являющуюся лучшей в младших формулах, то всерьез претендующую на этот статус. Японцу же досталось место в швейцарском коллективе Jenzer, чей пилот в этой категории в последний раз становился призером больше десяти лет назад.

Ситуация, когда гонщик ничем себе не проявляет во время выступлений за Jenzer, но потом вдруг расцветает после перехода в другой коллектив (в том числе по ходу одного сезона) – не такая уж и редкая. Как утверждают знающие люди, с ответственностью и самоотдачей в команде Андреаса Йенцера все в порядке – а вот уровень инженеров мог бы быть и повыше.

На этапе Формулы 3 в Венгрии Фото: Joe Portlock / Motorsport Images

В позапрошлом году это в очередной раз проявилось при поиске настроек для болида нового поколения: начав с машины, которая упорно ехала мимо поворота, в процессе поиска команда проскочила мимо золотой середины – и в конце сезона болиды Jenzer, наоборот, уходили в занос по поводу и без повода. Между тем для новичков Ф3 инженерная поддержка как раз особенно важна – ведь именно в этой категории молодые пилоты впервые сталкиваются с шинами, которые не позволяют атаковать в течение всей гонки и требуют к себе очень аккуратного отношения.

Одним словом, никак нельзя было сказать, что Юки пришел в Ф3 на все готовое. Однако даже в неблагоприятной ситуации он время от времени выстреливал – на «Поль Рикаре», где пробился с 26-го места на 7-е, или в Монце, когда мокрый асфальт сгладил проблему с балансом и Цунода одержал единственную победу в сезоне.

В конечном счете упорство японца и способность выкладываться на максимум, не терять мотивации в неблагоприятных обстоятельствах и впечатлили Марко, привели его к мысли отправить пилота на повышение после первого же сезона в Ф3. Кстати оказалась и привычка Юки не сдерживать себя в радиоэфире. В интервью по окончании сезона Цунода признавал, что ругается многовато и обещал над этим поработать – но в паддоке Формулы 1 все в курсе, что советник Red Bull к таким проявлениям эмоций относится скорее с симпатией.

После победы в гонке Формулы 3 в Монце Фото: Joe Portlock / Motorsport Images

Кстати, похожая ситуация сложилась гораздо раньше на тестах в Формуле 4, по итогам которых пилот стал одним из юниоров Honda. Тесты были судьбоносными: семейных денег на продолжение карьеры не хватало, и если бы поддержкой автопроизводителя заручиться не удалось – с гонками можно было попрощаться. Традиционно Honda выбирает двух лучших пилотов – Юки же по ходу заездов показал только третье время. Казалось бы, все пропало. Но упоминавшийся выше Сатору Накаджима обратил внимание на манеру езды молодого гонщика – и уговорил Honda сделать для него исключение.

Цунода здорово пропиарился за счет двух россиян

В Формуле 2 японцу уже не приходилось жаловаться на инженеров. Команда Carlin в целом весьма авторитетна – а конкретно с Юки работал Мэтт Огл, который был инженером Норриса во время победного сезона Ландо в Формуле 3. И Цунода поймал нужный темп гораздо быстрее – уже на втором этапе, где он выиграл квалификацию и впервые финишировал в первой тройке.

«Довольно быстро по ходу сезона наш главный инженер сказал: “А парень-то сечет, что к чему”, – вспоминает хозяин команды Тревор Карлин. – В наших гонках используются весьма нежные шины, работать с которыми непросто. Но после того как мы объяснили Юки логику и алгоритм работы с покрышками, он очень быстро все это освоил и стал контролировать ситуацию все лучше и лучше. Со временем он уже не особо нуждался в нашей помощи, сам понимал степень износа шин и корректировал темп в соответствии с ходом гонки».

Особо ярко продемонстрировать умение работать с шинами Цуноде помогли Шварцман и Мазепин. По ходу субботней гонки последнего этапа каждый из россиян по два раза опередил японца – на старте и после волны пит-стопов. Но в ключевые моменты заезда шины на автомобиле юниора Red Bull каждый раз оказывались в лучшем состоянии – Юки дважды возвращал себе лидерство и сохранил его до финиша. В то время как Никита и Роберт на изношенной резине откатились на 3-е и 5-е места.

Цунода и Шварцман сражаются по ходу гонки в Бахрейне Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Скорее всего, к этому моменту вопрос о переходе Цуноды в Формулу 1 был уже решен. Однако та победа, пожалуй, поставила жирную точку в дискуссии о том, достоен ли японец места в чемпионате мира. Напомним, что по итогам года Юки стал 3-м – сравните это с теми же Шумахером и Мазепиным, которые закончили свой дебютный сезон 12-м и 18-м.

Похоже, первые гонки Цуноды в Ф1 пройдут весело

Еще одна цитата Тревора Карлина: «И тут я подумал: лопни мои глаза – еще один японский гонщик, который то и дело попадает в аварии!» Речь о начале первой гонки Формулы 2 прошлого года, где вскоре после старта Юки развернул машину Джехана Дарувалы. «Он как будто не понимал, где кончается машина – и на первых трех этапах то и дело ломал свое переднее крыло о едущий впереди болид. Потом это понимание пришло, и больше мы с такими проблемами не сталкивались».

Пикантность ситуации в том, что Дарувала был напарником Цуноды по Carlin и его машина тоже была выкрашена в цвета Red Bull. А еще в том, что это было уже не первым столкновением Юки с другим подопечным «Быков». Годом раньше в Спа японец столкнулся с Лайамом Лоусоном в борьбе за победу в гонке турнира Euroformula Open.

Инцидент случился в повороте Лекомб, где за четыре года до этого не разъехались Льюис Хэмилтон и Нико Росберг. Однако вид двух разбитых об отбойник машин с логотипами Red Bull напомнил об эпизодах, имевших место на других трассах – столкновении Феттеля и Уэббера в Турции, Риккардо и Ферстаппена в Баку… Так что, на месте Пьера Гасли мы бы заволновались, во время одной из первых гонок увидев болид Цуноды на хвосте – вдруг Юки еще не освоился с габаритами своей новой машины...

Цунода любит футбол

Когда во время интервью с участием Цуноды вопросы уходят в сторону гонок, тема самой популярной игры в мире всплывает достаточно быстро. Кем стал бы Юки, если бы автогонок не существовало? Профессиональным футболистом. Кто для Юки является кумиром в спорте? Криштиану Роналду. Какая у Юки лобимая видеоигра? Pro Evolution Soccer.

Впрочем, как выяснилось по ходу недавнего интервью для пресс-службы AlphaTauri, порой Юки переключается и на другие игры: «Мне нравятся стрелялки – Apex Legends или Call of Duty… Иногда, играя в них, я представляю, что стреляю в того, кого я ненавижу… Это прям взбадривает меня!» Любопытно – кого Цунода будет чаще других представлять своей жертвой в этом году?