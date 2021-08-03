От штрафа в гонке Расселла спасла Williams

По ходу Гран При Венгрии Джордж Расселл, занимавший на тот момент восьмое место, объехал по пит-лейну машины соперников, которые стояли там в ожидании зеленого сигнала, и выехал на трассу раньше всех, поднявшись на вторую позицию.

Но по ходу первого же круга британец притормозил и пропустил всех тех, кого оставил позади. Наказывать за нарушение его не стали.

Руководитель гонок Ф1 Майкл Маси рассказал интересные подробности этой истории. Как оказалось, инициатива в ней принадлежала команде Williams. Увидев, что сделал их гонщик, там решили сыграть на опережение и первыми вышли на связь с судьями.

«Сразу после ошибки Джорджа они вышли с нами на связь и сказали: "Мы ошиблись, но сейчас же пропустим всех и займем место после Алонсо", – рассказал австралиец на традиционном воскресном медиа-брифинге. – Так что это была инициатива команды».

Маси добавил, что в Williams сделали все настолько быстро, что никто из соперников даже не успел пожаловаться на действия Расселла.

По словам руководителя гонок, поступок британского пилота был отчасти спровоцирован тем, что боксы Williams располагаются последними на пит-лейне. Потому Джордж изначально располагался сбоку он тех машин, что стояли перед светофором.

«Когда вы обгоняете машину на пит-лейне, это другой сценарий, – объяснил руководитель гонок. – Тут дело в том, что боксы Williams самые последние, прямо у выезда.

Разумеется, машины должны выезжать на трассу в том порядке, в каком они подъехали к концу пит-лейна. Потому-то он и должен был пропустить соперников».

Расселл завершил гонку в Будапеште восьмым, заработав свои первые очки за два с половиной года в Williams, а после дисквалификации Себастьяна Феттеля поднялся на седьмое место.

Дополнительная информация: Адам Купер