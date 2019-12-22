«От Renault мы получали обещания, от Honda – дела». Хорнер о мотористах Red Bull

В 2019 году Red Bull Racing перешла на моторы Honda, отказавшись от двигателей Renault. Для японской марки эта сделка оказалась весьма успешной: впервые с начала гибридной эры машины с моторами Honda одержали победы, причем сразу в трех гонках.

Для Red Bull статистика не столь очевидна: в прошлом сезоне «Быки»выиграли четыре Гран При, по два раза сильнейшими стали Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо.

Тем не менее, глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер уверен, что смена поставщика моторов пошла на пользу.

«На бумаге мы видели от Вири (где расположено производство двигателей Renault – прим.ред.) достойные характеристики, но в действительности так и не добились от них обещанного потенциала, – сказал Хорнер Motorsport.com. – Этот год стал первым, когда мы получили то, что нам было обещано.

Это новая ступень развития, иной тип партнерства. Настоящее равноправие, которое уже привело нас с Honda к победам. Они были очень счастливы, горды, довольны тем, как складываются дела. С Renault с момента начала гибридной эры все было иначе.

Мы трижды [в 2019-м] были быстрейшими в квалификации, трижды выигрывали гонки. Могли бы выиграть и в Монако, и в Мексике. В Остине были очень быстры. Наша машина показала себя быстрейшей на протяжении многих кругов в этом году.

Каждый новый мотор Honda был лучше и лучше, также стоит похвалить наших поставщиков топлива. Мы все вместе обеспечили такой результат. Раньше мы чувствовали себя клиентской командой, а теперь мы полноправные партнеры, мы стремимся к одной цели».

Контракт с Honda изначально был рассчитан до конца 2020 года, а позже его продлили на 2021-й. По словам Хорнера, в Red Bull уже сейчас готовы остаться с Honda надолго: «Надо посмотреть, какими будут правила касательно двигателей в 2022 году. Но после столь успешного сезона естественно, что мы хотели бы продолжить с Honda в последующие годы».