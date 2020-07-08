Гран При Бразилии-2003: серьезная авария и подиум, которого не было 1 / 25 Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images В Renault F1 Фернандо сразу заявил о себе: уже во втором Гран При за французскую команду он выиграл поул и поднялся на подиум. А вот в следующей гонке он стал причиной красных флагов, попав в жесточайшую аварию. В том Гран При шел ливень, пилоты разбивали машины один за другим – и на 53-м круге список неудачников пополнил Марк Уэббер, который допустил ошибку в последнем повороте. Обломки от его Jaguar усыпали трассу, и именно на них неудачно наехал Алонсо, который очень некстати почти не сбросил скорость. Фернандо улетел в стену, уничтожил машину и получил сотрясение мозга. Гонку остановили красным флагом и дали итоговые результаты по положению пилотов за два круга до красных флагов. Алонсо классифицировали третьим, но на подиум за трофеем он подняться не смог, поскольку его отправили в больницу. Тот подиум был одним из самых странных в истории Ф1: мало того, что там не хватало одного пилота, так еще и двум присутствовавшим на нем (Кими Райкконену и Джанкарло Физикелле) потом пришлось меняться кубками. Авария Алонсо на «Интерлагосе», отправившая его в больницу: видео

Гран При Венгрии-2003: самый молодой победитель Гран При в истории Ф1 2 / 25 Фотограф: LAT Images В том Гран При у Алонсо получалось вообще всё. Сначала он уверенно взял поул, а в гонке легко выиграл старт и ракетой улетел от соперников. Фернандо был настолько быстрее всех, что лишь пятеро гонщиков остались в одном круге с ним на финише, а в числе круговых оказался, например, Михаэль Шумахер. Алонсо выиграл и побил рекорд Брюса Макларена, став самым молодым победителем в истории Формулы 1 – тогда ему было 22 года и 26 дней. Только Себастьяну Феттелю и Максу Ферстаппену впоследствии удалось победить в Гран При в более раннем возрасте.

Гран При Сан-Марино-2005: выигранная дуэль у Михаэля Шумахера 3 / 25 Фотограф: XPB Images Одним из лучших моментов в карьере Айртона Сенны считается Гран При Монако-1992, когда бразилец на последних кругах невероятным образом сдержал гораздо более быстрого Найджела Мэнселла и победил. В карьере Алонсо есть похожий эпизод – на Гран При Сан-Марино он квалифицировался вторым, но вскоре стал первым после схода Кими Райкконена. Но самым быстрым в тот уик-энд явно был проваливший квалификацию Михаэль Шумахер, который прорвался с 14-го места на второе и за десять кругов до финиша догнал Фернандо. Шумахер был намного быстрее пилота Renault, но тот не позволял ему сделать вообще ничего – всегда перекрывал лучшую траекторию, иногда намеренно замедлялся и отбивал любые попытки Михаэля выйти вперед. Помогло и то, что в плане «обгонности» трасса в Имоле недалеко ушла от Монако. Алонсо выстоял и одержал победу, сделав еще один шаг к чемпионскому титулу – на финише его и Шумахера разделило всего две десятые.

Гран При Бразилии-2005: первый титул в карьере 4 / 25 Фотограф: LAT Images Сезон-2005 Алонсо провел практически безупречно – он побеждал там, где Renault должна была это делать, и брал максимум, когда сильнее были соперники из McLaren, которая отличалась скоростью, но не надежностью. За три этапа до конца сезона у него было 25 очков преимущества над Кими Райкконеном, и в итоге все решилось уже на Гран При Бразилии. Фернандо взял поул, но на дистанции темп McLaren оказался выше – испанец оказался позади и Хуана-Пабло Монтойи, и Райкконена. Но больше Алонсо никого не пропустил – а третьего места ему более чем хватало для завоевания титула. Первого в карьере. И да, тогда он стал самым молодым чемпионом в истории Ф1.

Гран При Японии-2006: гонка, решившая судьбу чемпионата 5 / 25 Фотограф: Sutton Images В 2006 году Алонсо снова вел борьбу за чемпионат – на этот раз его главным соперником стал Михаэль Шумахер. Фернандо начал сезон так, что почти ни у кого не было сомнений в его втором титуле – но Шумахер и Ferrari резко прибавили во второй половине сезона. За два этапа до конца чемпионата Алонсо и Шумахер сравнялись по очкам. И к большому сожалению фанатов Михаэля и нейтральных зрителей всё фактически решилось уже на Гран При Японии. Шумахер быстро забрал лидерство у стартовавшего первым Фелипе Массы. А у Фернандо, который хоть и прошел Ральфа Шумахера и Массу, явно не было скорости для борьбы с Михаэлем за победу. Но в тот день удача была на стороне испанца: у Шумахера впервые в сезоне отказал мотор, и не веривший своему счастью Алонсо вышел на первое место. Седьмая победа в сезоне, +10 очков перед последней гонкой – титул оказался практически в кармане Фернандо.

Гран При Бразилии-2006: второй чемпионский титул 6 / 25 Фотограф: LAT Images Шумахер после Гран При Японии прямо заявил, что для него вопрос с титулом закрыт – так в итоге и получилось. Алонсо для победы достаточно было попасть в топ-8, что он спокойно сделал, финишировав вторым. В то же время у Шумахера в квалификации снова сломалась машина, а в начале гонки он получил прокол и был вынужден героически прорываться с последних мест. Ему удалось красиво попрощаться с Ф1, став четвертым, но помешать второму подряд триумфу Фернандо он был не в силах. Тогда казалось, что у испанца впереди еще не один титул.

Гран При Венгрии-2007: апофеоз противостояния с Хэмилтоном 7 / 25 Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images В 2007-м Алонсо перебрался в McLaren и не прогадал: команда построила машину чемпионского уровня, в то время как Renault резко «скатилась». У Фернандо почти всё складывалось отлично. Мешало только одно – напарник-новичок Льюис Хэмилтон оказался неожиданно резвым и боролся с испанцем на равных. Ничего удивительного, что вскоре отношения между партнерами испортились. После неудачной гонки в Монреале Фернандо начал словесную войну, заявив: «Это английская команда, и мой напарник – англичанин. Понятно, что основная поддержка коллектива направлена Льюису». Потом были гонки в США (где Алонсо запретили обгонять Хэмилтона) и Германии (где уже Хэмилтон пытался пройти напарника вопреки приказу). И наконец на «Хунгароринге» команда взорвалась: Алонсо намеренно «застрял» на пит-лейн перед напарником, не позволил тому вовремя уйти на решающую попытку в квалификацию и выиграл поул. Хэмилтон и его отец в ответ написали жалобу в FIA, Фернандо получил штраф в пять позиций, а поул перешел к Льюису. Возможное, это было самая некрасивая квалификационная дуэль в истории Ф1 – после такого о примирении не могло быть и речи.

Гран При Сингапура-2008: самая грязная победа в карьере 8 / 25 Фотограф: Sutton Images После года в McLaren Алонсо вернулся в Renault. Но это была не та команда, где он выиграл два титула – машина вышла слабой, и Фернандо не мог попасть даже на подиум. Но в Сингапуре ему внезапно удалось победить, причем при старте с 15-го места – уж очень удачно испанец заправился на пит-стопе прямо перед аварией его напарника Нельсона Пике. Алонсо отыграл кучу мест благодаря тактике и принес Renault первую победу в сезоне. Уже тогда многие подозревали, что бразилец разбил машину неслучайно – но только косых взглядов было мало. Зато в 2009 году, когда Пике уволили из Энстоуна, он заговорил, раскрыв все детали своей намеренной аварии. Это стало концом для того чемпионского Renault: еще по ходу чемпионата сложили полномочия Флавио Бриаторе и Пэт Симмондс, в конце сезона ушел Алонсо, а затем французский автопроизводитель продал коллектив группе Genii Capital. А Фернандо прославился как обладатель одной из самых нечестных побед в истории Ф1. Как это было: Гран При Сингапура'08, где Алонсо одержал самую нечестную победу в карьере

Гран При Бахрейна-2010: идеальное начало карьеры в Ferrari 9 / 25 Фотограф: Sutton Images Первая гонка Алонсо в Ferrari сложилась как нельзя лучше. Хотя в квалификации Фернандо ступил Массе, на старте он прошел напарника и вышел на второе место. А затем у лидера гонки Себастьяна Феттеля начались проблемы со свечой зажигания: немец начал резко терять скорость и в итоге пропустил и Алонсо, и Массу, и Льюиса Хэмилтона. А Фернандо поехал к победе – и стал четвертым гонщиком в истории Скудерии после Фанхио, Мэнселла и Райкконена, выигравшим первую для себя гонку на красной машине.

Гран При Германии-2010: «Фернандо из фастер зен ю» 10 / 25 Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images Один из самых драматичных моментов в карьере Массы и самых характерных – в карьере Алонсо. В первый совместный сезон Фернандо уверенно громил Фелипе – к середине сезона-2010 заметно опережая его по очкам. Но в Хоккенхайме у Массы был шанс наконец заявить о себе: на старте пара Ferrari прошла зазевавшегося Феттеля, причем гонку возглавил именно Фелипе. Не привыкший быть на вторых ролях Алонсо повис у него на хвосте и вскоре начал открыто намекать команде, чтобы напарник пропустил его к победе. И своего добился – Роб Смедли сказал знаменитое «Фернандо быстрее тебя», что окончательно закрепило за Алонсо статус безоговорочного лидера Ferrari. Фелипе-бэйби. 20 моментов в карьере Массы, которые невозможно забыть

Гран При Италии-2010: триумф Ferrari на своей территории 11 / 25 Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images Возможно, самый счастливый момент в отношениях Алонсо и Ferrari. Фернандо взял поул, но пропустил на старте Баттона. Однако в Скудерии перехитрили McLaren на пит-стопе и принесли Алонсо победу. Тиффози были в полном восторге – алая команда впервые со времен Шумахера победила в Монце.

Гран При Сингапура-2010: единственный «Большой шлем» 12 / 25 Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images Уже на следующем этапе в Сингапуре Алонсо провел самый уверенный Гран При в карьере. Феттель всю гонку проездил хвостом за испанцем, но не получил даже призрачной возможности для атаки. На «Марине Бэй» испанец стартовал с поула, лидировал от старта до финиша и еще установил быстрый круг – то есть завоевал «Большой шлем». Первый и единственный раз в карьере.

Гран При Абу-Даби-2010: поражение в борьбе за третий титул 13 / 25 Фотограф: Дрю Гибсон / Motorsport Images К последней гонке сезона Алонсо подошел лидером чемпионата – и казалось, что титул он уже не упустит. Но в итоге тот Гран При стал крахом для Фернандо и Ferrari. Испанец неплохо квалифицировался – стал третьим, при том, что его главный соперник Марк Уэббер оказался только пятым. Но на этом всё хорошее для Фернандо в тот уик-энд закончилось. На старте Алонсо проиграл позицию Баттону, а затем стратеги Скудерии совершили колоссальную ошибку, решив провести ранний пит-стоп вслед за Уэббером. Фернандо остался впереди Марка, но при этом застрял позади Виталия Петрова, который провел пит-стоп во время выезда сейфти-кара еще на первом круге. Это разрушило всё – Алонсо перепробовал все способы, но так и не прошел российского гонщика. Чемпионат уплыл от гонщика Ferrari к Феттелю, который спокойно выиграл гонку, а Алонсо осталось только грозить кулаком Петрову после финиша. Пожалуй, это был самый психологически трудный момент в его карьере. Как это было: Гран При Абу-Даби'10, где Петров лишил Алонсо титула

Гран При Испании-2011: фантастический старт с четвертой позиции 14 / 25 Фотограф: XPB Images Алонсо – признанный мастер стартов: в этом компоненте ему практически нет равных. Он начинал карьеру в эпоху антипробуксовочных систем и трэкшн-контроля, хотя и тогда он часто показывал потрясающие старты (чего стоят только Малайзия, Германия или США в сезоне-2004), но после их запрета его талант проявился в полной мере. Наверное, свой самый невероятный стартовый рывок он сделал на Гран При Испании-2011 – на решетке он был четвертым, но к первому повороту уже оказался лидером. Увы, скорость Ferrari не позволила ему побороться даже за подиум – Фернандо закончил гонку пятым, в круге отставания от победившего Феттеля.

Гран При Велкиобритании-2011: победа к юбилею Ferrari 15 / 25 Фотограф: XPB Images В 2011 году главной технической фишкой стал выдувной диффузор, который обеспечивал до трети прижимной силы машины. И с самого начала сезона было ясно, что Ferrari не сможет побороться за чемпионский титул – ее машина серьезно уступала не только Red Bull, но и McLaren. Но перед Гран При Великобритании-2011 Ferrari получила шанс – FIA серьезно ограничила использование выдувного диффузора. В этих условиях Скудерия наконец поехала – с обновленной машиной Алонсо едва не опередил Уэббера и Феттеля в квалификации. А в гонке всё сложилось для Фернандо воедино – Уэббер заехал на пит-стоп не в лучший момент, на пит-стопе Феттеля возникла заминка, а сам испанец ехал быстро и безупречно. Алонсо выиграл первый и единственный Гран При для Скудерии в том сезоне – спустя ровно 60 лет после триумфа Хосе-Фройлана Гонсалеса на той же трассе, выигравшего первую гонку в истории Ferrari в Ф1.

Гран При Малайзии-2012: дождевая победа на «Сепанге» 16 / 25 Фотограф: XPB Images К началу сезона-2012 Ferrari вновь выкатила далеко не самую быструю машину. Однако в глаза это бросалось не всегда: несколько стартовых гонок пилоты и команды пытались хоть как-то понять совершенно невообразимую работу шин Pirelli – итальянская компания подготовила резину, которая превращала в лотерею чуть ли не каждый Гран При. И уже на втором этапе в ней повезло Скудерии. Даже несмотря на безупречный пилотаж, Фернандо вряд ли бы выиграл, если бы не дождь и грамотные действия стратегов Ferrari. Сначала Алонсо вовремя сменил дождевые шины на промежуточные и возглавил пелотон, а затем резко нарастил отрыв благодаря раннему переходу на слики. Главным преследователем Фернандо был дерзкий Серхио Перес – он явно был быстрее, но его команда не столь быстро реагировала на изменение погодных условий. И у мексиканца все равно был шанс обогнать Алонсо за несколько кругов до финиша, но в самый ответственный момент Чеко ошибся и вылетел с трассы. А Фернандо сенсационно победил.

Гран При Европы-2012: возможно, лучшая победа в карьере 17 / 25 Фотограф: XPB Images Гонка, которая уже стала практически легендарной. Событий в ней хватило бы на половину сезона, и уж точно их было больше, чем во всех четырех предыдущих Гран При на унылой трассе в Валенсии. Алонсо начал гонку с 11-го места, но невообразимым образом прорвался в топ-3. У него получалось всё: старт, тактика, обгоны на трассе, в то время как его соперники прокалывали колеса, страдали от медленных пит-стопов и сходили по разным причинам. Фернандо опередил шедшего вторым Грожана на очередном рестарте, как вдруг на машине лидировавшего Феттеля отказал генератор. С диким воплем Алонсо проехал мимо Себа и поехал к победе, на которую перед стартом не поставили бы даже самые преданные фанаты гонщика Ferrari. Как это было: последний подиум Михаэля Шумахера

Гран При Бельгии-2012: завал имени Грожана, едва не убивший Алонсо 18 / 25 Фотограф: XPB Images Сезон-2012 Алонсо проиграл во многом из-за той гонки. Фернандо в ней не доехал даже до первого поворота – тогда еще явно не хладнокровный Ромен Грожан выбил страйк собственной машиной, закончив гонку разом для себя, Алонсо и еще двух пилотов. Причем для Фернандо всё могло закончиться куда хуже: машина Грожана тогда пролетела совсем близко от его головы. Сход Алонсо в той гонке позволил ставшему третьим Феттелю отыграть кучу очков и подобраться на расстояние удара к лидеру Ferrari.

Гран При Испании-2013: последняя победа Алонсо в Ф1 19 / 25 Фотограф: Аластер Стэли / Motorsport Images Фернандо квалифицировался пятым, но снова показал мастерство на старте, вырвавшись на третье место. А дальше нужно было грамотно работать с капризными шинами Pirelli: они были настолько мягкими, что большинству гонщикам потребовалось аж четыре пит-стопа. Лучше всех в этой ситуации справился именно Фернандо: сочетание его скорости и стратегии Ferrari оказалось оптимальным и позволило опередить и быстрого Феттеля, и пытавшегося беречь шины Райкконена, и пилотов Mercedes, у которых как раз последнее вообще не получалось. К восторгу испанских фанатов Алонсо снова выиграл у себя дома. Кто бы мог подумать, что та победа окажется для него последней в Формуле 1.

Гран При Великобритании-2014: яркая борьба с Феттелем 20 / 25 Фотограф: XPB Images У Фернандо большая история противостояния с Феттелем в плане борьбы колесо в колесо. На Гран При Италии-2011 года Феттель обогнал Алонсо по обочине в Curva Grande, несмотря на жесткое сопротивление Фернандо. Через год всё в той же Монце Фернандо попробовал повторить этот маневр в том же повороте, но у него не вышло – Себастьян вытолкнул испанца на гравий. Зато какая отличная борьба у них вышла на Гран При Великобритании-2014! Два чемпиона полкруга сражались бок о бок, перекрещивали траектории и входили в поворот чуть ли не синхронно. Впечатление портили только радиосообщения от обоих – Феттель возмущался излишне жесткой обороной Алонсо и кричал о любых его срезках, а Фернандо жаловался на поведение Себа и требовал от судей заставить того вернуть ему позицию. Судьи в итоге никого не наказали. И оба, кстати, ту гонку завершили даже не на подиуме.

Гран При Японии-2015: «двигатель GP2» 21 / 25 Фотограф: McLaren Переход в McLaren оказался худшим решением в карьере Алонсо. Некогда чемпионская команда окончательно скатилась, перейдя на совершенно неконкурентоспособные моторы Honda. По крайней мере, именно с ними связана большая часть горестных моментов для Фернандо в том сезоне. Он долго держался, но на Гран При Японии (домашней гонке для Honda) его окончательно прорвало. «Это мотор GP2. GP2! А-а-а!» – в отчаянии бросил Фернандо после того, как на прямой мимо него в очередной раз проехал один из соперников. Honda редко получала подобные репутационные пощечины, но, по сути, возразить Алонсо было нечего.

Гран При Бразилии-2015: раскладное кресло в Сан-Паулу 22 / 25 Фотограф: XPB Images Примерно с этого Гран При Алонсо начал превращаться в ходячий мем. В квалификации он не смог проехать ни одного круга – конечно же, виноват был мотор Honda. В итоге Q1 Фернандо провел на складном кресле, загорая и снисходительно посматривая на проносившиеся мимо машины. Уже после квалификации они вместе с Баттоном забежал сфотографироваться на подиум – это был единственный раз, когда там были замечены гонщики McLaren-Honda. А кадры с загорающим Алонсо быстро разлетелись по соцсетям и стали мемом. Ровно через год ситуация отчасти повторилась: на этот раз машина Алонсо сломалась еще в тренировке, и бездельничавший Фернандо сначала почеканил камешек, а затем нашел еще одно кресло – на этот раз операторское.

Гран При Австралии-2016: жуткая авария с Гутьерресом 23 / 25 Фотограф: Sutton Images Одна из самых впечатляющих аварий в Ф1 XXI века. Алонсо пошел на обгон Эстебана Гутьерреса перед третьим поворотом, но тот слишком рано затормозил и одновременно начал смещаться в сторону. Из-за этого Фернандо зацепил его машину правым передним колесом. Неуправляемый McLaren бросило в стену, после чего Алонсо полетел в гравийную ловушку, где перевернулся и ударился уже в другой отбойник. Машина превратилась в кучу углепластика, и увидеть выбиравшегося из-под нее Алонсо было огромным облегчением. «Сейчас у меня болит везде, потому что при ударе на такой большой скорости в организме смещается всё, – поделился ощущениями Алонсо после аварии. – Завтра мне понадобится лед, но, не считая этого, всё в порядке. Мне очень повезло». И впрямь. Фернандо травмировал ребра и пропустил после Мельбурна лишь одну гонку.

Indy 500-2017: сенсационное участие в главной гонке США 24 / 25 Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images В 2017-м McLaren-Honda снова удалось пробить дно. Всё стало понятно уже на тестах, а затем блестяще подтвердилось по ходу сезона: в первых трех Гран При Фернандо не финишировал, а в Сочи даже не стартовал. Неудивительно, что соскучившийся по победам Алонсо начал смотреть в сторону других серий. И благодаря новому прогрессивному боссу McLaren Заку Брауну он получил шанс выступить в Indy 500 – главной гонке Америки. За приключениями Фернандо в Индианаполисе следил весь мир: даже его частные тесты показывали в прямом эфире. И ведь не зря: Алонсо успел впечатлить еще в квалификации, а в гонке выглядел просто потрясающе, несколько раз захватывая лидерство. Коушены в тот раз были ему явно не на руку, но Фернандо все равно претендовал на победу до последнего. И всё же отказ мотора Honda снова помешал ему, на этот раз в IndyCar. Алонсо остался ни с чем, но вернется в Индианаполис как минимум один раз – уже в мае 2019 года.