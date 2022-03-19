Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Вольф: Мы третьи по скорости, надо это признать Следующая / Бинотто: Мы же Ferrari, мы не могли не вернуться в борьбу
Формула 1 / Гран При Бахрейна Новость

«От него нет помощи». Хаккинен раскритиковал Переса

По мнению двукратного чемпиона Ф1, гонщику Red Bull срочно надо ускоряться

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
«От него нет помощи». Хаккинен раскритиковал Переса
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Квалификация Гран При Бахрейна показала, что на старте нового сезона Формулы 1 главными фаворитами являются Ferrari и Red Bull. Именно их гонщики заняли четыре первых позиции на решетке – Шарль Леклер в десятый раз в карьере завоевал поул, а Макс Ферстаппен уступил 0,123 секунды. 

Их партнеры по уйдут в гонку со второго ряда: Карлос Сайнс отстал от лучшего времени на 0,129, тогда как Серхио Перес – на 0,363. 

Оценивая такие результаты, сильнейший гонщик Ф1 1998 и 1999 годов Мика Хаккинен отметил, что Ферстаппену придется одному соперничать с дуэтом Скудерии, поскольку Перес слишком далеко позади. 

«Ferrari не просто фантастически справилась с работой, – объяснил финн в колонке для Unibet. – У них, кроме того, есть два очень быстрых пилота. И в то же время у меня есть ощущение, что Макс почти не получил помощи от Переса.

Определенно, Ferrari едет очень здорово в руках каждого из гонщиков. У Red Bull тоже хорошая машина, но выжимать из нее максимум получается только у одного. А от Переса помощи нет». 

Говоря о предстоящей гонке, Хаккинен отдал также предпочтение Ferrari: «Они очень хороши. Я ожидаю, что завтра они просто полетят. Думаю, они смогут переиграть Макса».

Мика добавил: «Что до Mercedes, то все команды, использующие их моторы, пока смотрятся не очень здорово. Зато невероятно приятно видеть Валттери Боттаса шестым. И еще никто не ожидал, что Кевин Магнуссен покажет седьмое время, особенно вспоминая прошлогодние результаты Haas. 

Все это очень здорово для болельщиков, Формула 1 сейчас в прекрасной форме».

Читайте также:
Поделились
Вольф: Мы третьи по скорости, надо это признать
Предыдущая новость

Вольф: Мы третьи по скорости, надо это признать
Следующая новость

Бинотто: Мы же Ferrari, мы не могли не вернуться в борьбу

Бинотто: Мы же Ferrari, мы не могли не вернуться в борьбу
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Боттас о шестом месте: Мы можем подняться и выше Гран При Бахрейна
Формула 1

Боттас о шестом месте: Мы можем подняться и выше

Леклер выиграл первую квалификацию новой эры Формулы 1 Гран При Бахрейна
Формула 1

Леклер выиграл первую квалификацию новой эры Формулы 1

Ферстаппен стал лучшим в тренировке, три топ-команды в 0,6 секунды Гран При Бахрейна
Формула 1

Ферстаппен стал лучшим в тренировке, три топ-команды в 0,6 секунды

Самое важное:

Бинотто: Мы же Ferrari, мы не могли не вернуться в борьбу
Формула 1 Формула 1

Бинотто: Мы же Ferrari, мы не могли не вернуться в борьбу

«От него нет помощи». Хаккинен раскритиковал Переса
Формула 1 Формула 1

«От него нет помощи». Хаккинен раскритиковал Переса

Вольф: Мы третьи по скорости, надо это признать
Формула 1 Формула 1

Вольф: Мы третьи по скорости, надо это признать

McLaren: Проблемы с тормозами выбили нас из графика
Формула 1 Формула 1

McLaren: Проблемы с тормозами выбили нас из графика

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.