«От него нет помощи». Хаккинен раскритиковал Переса

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Квалификация Гран При Бахрейна показала, что на старте нового сезона Формулы 1 главными фаворитами являются Ferrari и Red Bull. Именно их гонщики заняли четыре первых позиции на решетке – Шарль Леклер в десятый раз в карьере завоевал поул, а Макс Ферстаппен уступил 0,123 секунды.

Их партнеры по уйдут в гонку со второго ряда: Карлос Сайнс отстал от лучшего времени на 0,129, тогда как Серхио Перес – на 0,363.

Оценивая такие результаты, сильнейший гонщик Ф1 1998 и 1999 годов Мика Хаккинен отметил, что Ферстаппену придется одному соперничать с дуэтом Скудерии, поскольку Перес слишком далеко позади.

«Ferrari не просто фантастически справилась с работой, – объяснил финн в колонке для Unibet. – У них, кроме того, есть два очень быстрых пилота. И в то же время у меня есть ощущение, что Макс почти не получил помощи от Переса.

Определенно, Ferrari едет очень здорово в руках каждого из гонщиков. У Red Bull тоже хорошая машина, но выжимать из нее максимум получается только у одного. А от Переса помощи нет».

Говоря о предстоящей гонке, Хаккинен отдал также предпочтение Ferrari: «Они очень хороши. Я ожидаю, что завтра они просто полетят. Думаю, они смогут переиграть Макса».

Мика добавил: «Что до Mercedes, то все команды, использующие их моторы, пока смотрятся не очень здорово. Зато невероятно приятно видеть Валттери Боттаса шестым. И еще никто не ожидал, что Кевин Магнуссен покажет седьмое время, особенно вспоминая прошлогодние результаты Haas.

Все это очень здорово для болельщиков, Формула 1 сейчас в прекрасной форме».