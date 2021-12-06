От Хэма ушел, а от Расселла – нет. Как Мазепин провел гонку в Джидде

Чего ждали: непростого уик-энда

Новая трасса, причем скоростная и не прощающая ошибок – особенно сильное испытание для новичка. Тем более, когда он проводит этап на более тяжелом (во всех смыслах) шасси. Ремонт монокока, который Мазепин использовал с Бельгии и переходом на который остался более чем доволен, затянулся. Полученные на тренировке в Катаре повреждения оказались настолько сильными, что их не успели ликвидировать до начала уик-энда в Джидде.

Как все начиналось: с долей надежды

Тренировки прошли для Никиты довольно событийно. К примеру, во второй практике, за 10 минут до ее конца, Мазепин ошибся при выходе из 2-го поворота. У болида Haas понесло заднюю часть, но машина не коснулась стены – так что, обошлось без повреждений.

«Эта трасса очень сильно отличается от всего, что мы встречали прежде, – рассказал Мазепин в пятницу после заездов. – Я не только в этом году, но и за всю свою карьеру ничего подобного не видел. Здесь нужна уверенность – но также трассу нужно очень хорошо знать. Многие повороты выглядят одинаково, и поэтому сложно понять, где именно ты находишься. К тому же, мне показалось, что освещение на трассе оставляет желать лучшего. С наступлением темноты становится сложно быстро понять, куда ехать».

Мик Шумахер, Haas VF-21, проезжает мимо Никиты Мазепина, Haas VF-21, которого развернуло Фото: Jerry Andre / Motorsport Images

В третьей тренировке Никита не по своей вине попал в еще один неприятный инцидент по ходу одного из быстрых кругов. Ехавшего медленно Льюиса Хэмилтона не предупредили, что к нему на высокой скорости приближается другой пилот – и россиянин едва не столкнулся с гонщиком Mercedes. К счастью, Мазепин успел заметить Льюиса и удачно срезал 8-й поворот по поребрику. В этот раз – без ущерба для шасси.

Примечательно, что россиянин не стал делать из инцидента трагедии: «В целом я бы не сказал, что это было так уж страшно, – заявил Никита журналистам. – Мы специально отрабатываем реакции на такие вещи. И в этот раз все закончилось хорошо. Мы с Льюисом потом обменялись сообщениями на эту тему.

Льюису было жаль, что все так произошло – он написал мне, что команда в целом сработала не лучшим образом. И приятно видеть, что гораздо более опытный пилот внимательно относится к этим вещам. В Формуле 2, к примеру, бывают гонщики, которые вообще не задумываются об этом – а семикратный чемпион Формулы 1 задумывается. Это здорово.

Что касается возможного штрафа… Мне нравится Льюис, и я желаю ему всего наилучшего в борьбе за титул. И совсем не хотелось бы, чтобы его наказывали за какие-то моменты, связанные со мной. Я подозреваю, что он в тот момент был сосредоточен на переключателях на руле – и думал о том, как выжать из машины еще немного в квалификации. Если для этого надо было пожертвовать одним из моих кругов на тренировке – да ради бога.

Конечно, в условиях, когда ты едешь быстро и мало что видишь, мы вынуждены полагаться на инженеров. Но инженеры ведь не роботы – они люди, перед ними стоит много задач. И сообщать пилоту о его положении на треке – не единственная. Поэтому если кто-то решит критиковать за случившееся инженера, эта критика будет незаслуженной. И если нужен объект для критики – я готов взять вину на себя».

Кстати, по итогам Никита он отстал от Мика Шумахера всего на 46 тысячных секунды, подарив небольшую надежду на интересую квалификацию.

Но в решающем заезде субботы у Никиты продолжились трения с многократными чемпионами. На этот раз в игру «кто заблокирует россиянина» сыграл Себастьян Феттель, испортивший Никите финальную попытку в квалификации. Тяжело сказать, хватило ли бы этого круга, чтобы обогнать Шумахера. Но, по крайней мере, можно было попытаться побороться за победу во внутрикомандной борьбе. Правда, сильно на субботнем счете это не сказалось бы: в квалификационной дуэли с напарником Никита после этапа в Джидде проигрывает со счетом 3-18.

Как все прошло: с печальной концовкой

Первую часть гонки Никита провел на достаточно традиционной последней позиции – но россиянину помогло несчастье напарника. Когда Шумахер вылетел с трассы, ехавшие перед Мазепиным пилоты Williams и Лэнс Стролл отправились на замену шин – в то время как москвич остался на трассе. И благодаря появлению красных флагов отыграл целых три позиции.

Однако удача улыбалась пилоту Haas недолго. Во-первых, на рестарте Никита не стал особо упираться – и к выходу из первой связки уже потерял позиции, отыгранные благодаря замене шин под красными флагами. А во-вторых, россиянин оказался одной из жертв сумбура в 3-м повороте – на хорошем ходу влетел сзади в автомобиль Расселла, после чего гонка закончилась для обоих.

Болиды Haas VF-21 Никиты Мазепина и Red Bull Racing RB16B Серхио Переса Фото: Sam Bloxham / Motorsport Images

«Я в тот момент сражался с Лэнсом Строллом и пытался сделать то же, что и Расселл. То есть осторожно миновать опасное место, – рассказал Никита. – Однако мне просто не хватило времени, чтобы затормозить – скорость тогда превышала 200 километров в час».

Мазепину повезло: да, он получил «приличный удар, особенно в левую верхнюю часть тела», но глобально с ним все в порядке и никаких травм нет.

Что дальше: последний уик-энд сезона

Трасса в Абу-Даби еще более требовательна к аэродинамике, чем «Джидда Корниш». Да, перед финалом на «Яс-Марине» изменили конфигурацию нескольких поворотов, и поэтому ее можно назвать частично новой для пилотов Ф1. Но далеко не факт, что эти новшества сильно помогут Haas прибавить по ходу выходных.

Вероятно, Никите успеют вернуть более «легкое» шасси. Но если этого не случится, то определенно стоит ожидать не менее сложного уик-энда.