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Формула 1 Самое интересное

От Хэма до Леба: 12 главных контрактов 2021 года

Формула 1 притягивает кадры из MotoGP и мирового ралли, а самый успешный раллист в истории связался с некогда главными врагами

От Хэма до Леба: 12 главных контрактов 2021 года

Каждый год в мировом автоспорте заключаются сотни контрактов. Мы выбрали дюжину заключенных в этом году соглашений, вызвавших наибольший интерес публики. 

Формула 1: контракты Хэмилтона, Боттаса и Расселла

Mercedes этот сезон начала с двумя пилотами на однолетних контрактах, что явно намекало на возможность перестановок. Тем более, что в загашнике у команды давно был Джордж Расселл, выжимающий из Williams 146 %. Поэтому то, как будет развиваться история с личным составом чемпионской команды, безусловно, было самой интересной кадровой интригой года. 

С Льюисом Хэмилтоном ситуация была в целом ясна. Ранее британец не раз говорил, что очень хочет оценить в бою машины, которые сейчас создаются по новому техническому регламенту. И стороны очень быстро договорились о новом контракте: еще до летнего перерыва семикратный чемпион забронировал себе место в кокпите болида Mercedes на два следующих года. 

Тем временем Боттас сезон откровенно провалил. Как только Mercedes перестала быть лучшей машиной, финн из уверенного вице-чемпиона превратился в бойца за третье место. А первой победы Валттери пришлось ждать до октября, когда его судьба уже была решена.

Джордж Расселл, Mercedes-AMG F1, после квалификации

Джордж Расселл, Mercedes-AMG F1, после квалификации

Фото: Steve Etherington / Motorsport Images

В-третьих, чуть прибавивший Williams позволил Расселлу прыгнуть на две головы выше себя самого. Да, подиум в Спа стал результатом стечения целого ряда обстоятельств. Но ведь у Джорджа было еще несколько заездов в топ-10 и в квалификациях, и в гонках. Что на восьмой по силе машине пелотона – серьезный подвиг. 

Как итог, Льюис остался в Mercedes, Джордж получил место его напарника, а Валттери отправился в Alfa Romeo. Топ-команда пригласила молодого пилота с прицелом на будущее. Середняк получил опытного пилота в непростых условиях перехода на новые машины (также вспомним, что именно за Alfa Romeo будет выступать Гуанью Чжоу, единственный – и не так чтобы быстрый – новичок следующего года). А многократный чемпион остался в чемпионате. 

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Формула 1: Давиде Бривио в Alpine

Если уходить надо на пике, то Давиде Бривио покинул MotoGP по-королевски. В 2020-м он привел Suzuki к первой за 20 лет победе в чемпионате, причем выиграл сразу и личный, и командный зачеты. Однако в этой ситуации логично предположить, что успешного менеджера сманят конкуренты. На деле же итальянец сделал ход конем: специалист, который всю свою карьеру провел в мотогонках, перешел на руководящую должность в команду Ф1!

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Команда Бривио досталась непростая. С одной стороны, за Alpine – огромный концерн Renault и глобальные амбиции. С другой, сильной команды в Энстоуне не было с тех пор, как она называлась Lotus в начале 2010-х. Вдобавок новому боссу достался контракт с Фернандо Алонсо, который, как известно, обладает не самым простым характером вкупе с острым языком. 

Давиде Бривио, гоночный директор Alpine F1, и Эстебан Окон, Alpine F1

Давиде Бривио, гоночный директор Alpine F1, и Эстебан Окон, Alpine F1

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Однако фартовость Бривио сработала и на новом месте. При Давиде Renault/Alpine выиграла первую гонку с 2008 года, хотя ее машина была в лучшем случае пятой или шестой по силам в чемпионате. Правда, сам итальянец ближе к осени стал что-то слишком редко появляться в паддоке – а от других представителей Alpine то и дело приходилось слышать о скором продолжении кадровой реструктуризации. Пошли слухи, что совсем скоро Бривио вернется в Suzuki (которая тем временем не спешила назначать кого-либо на оставленный менеджером пост). Однако серьезных новостей о разрыве пока не появлялось.

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Формула 1: Франсуа Демезон в Williams

Кадры для Формулы 1 в этом году поставляла не только MotoGP, но и WRC. В конце 2020 года бывший раллийный босс Volkswagen Йост Капито возглавил Williams, а уже в 2021-м он привел за собой старого знакомого – Франсуа-Ксавье Демезона.

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Француз был ответственным за разработку раллийного Volkswagen Polo, который четыре года выигрывал в чемпионате мира все подряд и уехал с трасс непобежденным. После этого Демезон работал над установившим кучу рекордов электрическом прототипом ID.R – а теперь возглавляет технический департамент Williams. 

Франсуа Ксавье-Демезон, технический директор Williams

Франсуа Ксавье-Демезон, технический директор Williams

Фото: Williams

Понятно, что прогресс команды в этом сезоне к Демезону никакого отношения не имеет – он просто не успел внести свой вклад в болид. А вот следующая машина уже будет нести на себе следы его влияния. Тогда и можно будет начать оценивать работу новичка.

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MotoGP: Виньялес в Aprilia

В 2017 году испанец приходил в Yamaha в статусе молодой звезды и будущего чемпиона MotoGP. В 2021-м он ушел из команды в роли скандалиста, который за пять лет не смог достичь поставленных целей – и в итоге со злости пытался сломать свой байк. 

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В свое время Виньялес выиграл первую же гонку за Yamaha, доминировал над Росси и смотрелся лидером команды. Но только до тех пор, пока в ней не появился Фабио Куартараро. С молодым французом испанец не справился, и даже чемпионский байк ему не помог. Маверик просто развалился: у него сдали нервы, и закончилось все побегом в другую команду с не самым слабым скандалом. 

Маверик Виньялес, Aprilia Racing Team Gresini

Маверик Виньялес, Aprilia Racing Team Gresini

Фото: Aprilia Racing

Пока в Aprilia дела идут еще хуже. Из мотоцикла этой команды более-менее что-то выжимает лишь Алеш Эспаргаро (в этом году итальянец впервые затащил байк на подиум), но Aprilia – это далеко не Yamaha. И даже выжав из этой техники максимум, гонку не выиграешь. Впрочем, контракт с итальянцами в любом случае надо считать успехом для испанца – нынче в пелотоне порой не находится мест и для более заслуженных гонщиков. Вопрос в том, сможет ли Маверик теперь взять себя в руки. Ведь на фоне нехватки скорости испортить отношения с коллективом не так уж и сложно...

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MotoGP: Довициозо в Yamaha

Только показалось, что эпохе итальянского ветерана (Валентино Росси) за рулем Yamaha пришел конец... как подоспел другой итальянский ветеран. Андреа Довициозо в этой ситуации выступил в роли престарелой Золушки, которая рванула на бал сильно за полночь. 

Напомним, трехкратный вице-чемпион мира год назад не договорился по деньгам с Ducati, не получил приглашений от других топ-команд, отказался от места в слабенькой Aprilia – и в итоге остался без места. Однако упомянутый выше конфликт Виньялеса с Yamaha спровоцировал эффект домино. На место испанца перевели Франко Морбиделли из команды-сателлита Petronas SRT, а на освободившееся место позвали Дови. Подписав с ним контракт заодно и на 2022 год.

Нельзя сказать, что Yamaha для итальянца – что-то совершенно не известное: пилот уже участвовал в гонках на мотоцикле японской марки за команду Tech3. Однако то было ровно десять лет назад, после чего Дови долго не слезал с техники Ducati. А отличия в поведении разных мотоциклов нередко оборачиваются проблемами для меняющих технику спортсменов. Вот и Довициозо за пять проведенных в этом году гонок ни разу не добрался даже до первой десятки. К тому же, его команду в межсезонье ждет серьезная реструктуризация, связанная со сменой владельца. И все же – трехкратного вице-чемпиона на чемпионском байке сложно списывать со счетов...

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Андреа Довициозо, Petronas Yamaha SRT

Андреа Довициозо, Petronas Yamaha SRT

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

IndyCar: Грожан в Andretti

Карьера Ромена в Формуле 1 завершилась большой аварией в Бахрейне. Однако уходить из автоспорта с огоньком француз не стал и сменил чемпионат мира на IndyCar. 

В американской серии Грожан освоился так, словно и не было этих лет с Haas в хвосте пелотона. В составе не самой сильной Dale Coyne Racing Ромен завоевал за сезон три подиума и теперь перебирается в элиту американской серии. 

В новом сезоне француз станет пилотом большой команды с четырьмя чемпионскими титулами и пятью победами в легендарной 500-мильной гонке в Индианаполисе. Так что, может быть, под финиш карьеры Ромену доведется завоевать титул, на который за много сезонов в Ф1 у пилота ни разу не было реального шанса.

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Ромен Грожан, Dale Coyne Racing with RWR Honda

Ромен Грожан, Dale Coyne Racing with RWR Honda

Фото: Michael L. Levitt / Motorsport Images

WRC: Леб в M-Sport Ford

Этот контракт попал в нашу подборку, по большому счету, «по блату». 47-летний пилот не планирует выступать в чемпионате мира по полной программе, в борьбу за титул ввязываться не собирается и, скорее всего, призван как тест-пилот, чтобы учить ездить машину, построенную по новому техническому регламенту. 

Но слишком уж этот контракт символичен. Ведь большинство из своих 9-ти титулов Леб добыл именно в сражениях с пилотами на Ford. Именно Ford то и дело переворачивал, гоняясь за Лебом, талантливый, но регулярно попадающий в инциденты Яри-Матти Латвала (сейчас возглавляющий команду Toyota). Именно за рулями Ford матерились Маркус Гронхольм и Микко Хирвонен, после финиша последних гонок уступив французу одно-единственое очко. Одним словом, это событие можно сравнить с переходом Макса Ферстаппена в Mercedes в конце карьеры. 

Себастьен Леб, M-Sport

Себастьен Леб, M-Sport

«Дакар»: Петерансель и Сайнс в Audi

Забрав к себе двух, пожалуй, самых маститых пилотов ралли-рейдов, немецкая марка сделала серьезную заявку на успех главной многодневке мира. Добавим – на очередной успех: ведь последнюю победу в знаменитой гонке концерн Volkswagen (с автомобилем одноименной марки) одержал не так давно, в 2011 году.

На счету Стефан Петеранселя 8 побед в «Дакаре», на счету Сайнса – еще 3. Плюс огромнейший опыт, который на гонках по бездорожью чуть ли не важнее скорости. Освоение новой техники вряд ли станет для пилотов проблемой: француз, к примеру, стартовал в легендарной гонке на машинах 6-ти разных марок.

Нет сомнений, что рано или поздно победа будет одержана: все-таки конкуренцию в марафонах нельзя назвать высокой – не так много желающих строить машины, на которых можно выиграть «Дакар». Однако, напомним, Audi выводит на пустынные трассы новый и при этом инновационный автомобиль. И выдержит ли он с первого раза высокие требования по надежности – вопрос, мягко говоря, открытый. Нельзя исключать, что титулованным французу и испанцу предстоит сражаться со своими машинами чаще, чем с соперниками.

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Наряду с двумя опытными пилотами на старт выйдет двукратный чемпион DTM и чемпион мира по ралли-кроссу Маттиас Экстрем. В легендарном ралли-марафоне он не стартовал ни разу, но марку Audi в самых разных соревнованиях представляет уже добрых двадцать лет

Фото: Red Bull Content Pool

Формула Е: Ди Грасси в Venturi

Если у Петеранселя и Сайнса победы под флагом Audi еще впереди, у 37-летнего Лукаса ди Грасси история сотрудничества с немецкой маркой давняя и весьма успешная. Будучи гонщиком Audi, бразилец трижды становился призером суточной гонки в Ле-Мане, а в Формуле Е целых 7 сезонов провел в составе команды Audi Abt, однажды став чемпионом.

Однако в последние годы немецкие марки одна за другой решают, что с электрическим чемпионатом им не по пути. Mercedes покинет турнир в конце следующего года, а Audi и BMW отправились на выход уже этой осенью. И ди Грасси вроде бы остался без работы. «Вроде бы» – потому что без ди Грасси чемпионат представить невозможно. И дело не только в том, что бразилец за семь лет ни пропустил ни одной гонки. История Лукаса в Формуле Е началась еще раньше: когда проект только делал первые шаги, именно ди Грасси был тест-пилотом и управлял самыми первыми прототипами электрических болидов.

Поэтому сложно было представить, что имя Лукаса исчезнет из списка участников – и пилот оперативно подписал контракт с Venturi. Выпадения бразильца из числа претендентов на титул ждать тоже вряд ли стоит: в прошлом году выступавший за Venturi Эдоардо Мортара стал вице-чемпионом. И не исключено, что в новом коллективе карьера ди Грасси обретет новый импульс. Последние два сезона пилот закончил за пределами первой пятерки – и самое время напомнить о себе и соперникам, и зрителям.

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Лукас ди Грасси, Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE07

Лукас ди Грасси, Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE07

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

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