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Формула 1 / Гран При Австралии Новости

От ГП Австралии требуют почти $9 млн за отмену этапа в 2020 году

Истцом выступает концертное агентство, которое наняло Робби Уильямса

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От ГП Австралии требуют почти $9 млн за отмену этапа в 2020 году
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В верховный суд Австралии на прошлой неделе подан иск к организаторам местного Гран При от компании World Touring Melbourne, пишет местное издание The Age. Она выступала как концертное агентство, которое привезло в Мельбурн британского певца Робби Уильямса для выступления на Гран При Австралии в 2020 году.

Тот этап Формулы 1 должен был открывать чемпионат, но его решили отменить за считанные часы до старта первой тренировки, когда многие зрители уже пришли на трассу. Причиной стало обнаружение коронавируса у нескольких людей в паддоке Формулы 1.

В тот год были отменены и последующие этапы, а чемпионат возобновился только летом с измененным расписанием и без зрителей на трибунах. Однако в отличие от последующих отмен, только Гран При Австралии был прерван, когда он фактически уже стартовал.

Истцы утверждают, что узнали об отмене всего за несколько часов до старта заездов во время телефонной конференции – то есть примерно в то же время, что и все остальные. И они уже успели потратиться на организацию концерта звезды для зрителей, купивших билеты на Гран При.

От организаторов гонки требуют 7 миллионов 594 тысяч долларов на компенсацию расходов агентства и еще 1 миллион 128 тысяч в качестве упущенной выгоды. Сообщается, что гонорар самого Робби Уильямса за выступление должен был составить 1 миллион 940 тысяч долларов».

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