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Формула 1 / Новость

От Феттеля ждут нарушений приказов Ferrari

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От Феттеля ждут нарушений приказов Ferrari
Автор:
, редактор
28 мая 2020 г., 11:30

По мнению Мальдонадо, Себастьяну теперь незачем слушать команду

Ferrari объявила о расставании с Себастьяном Феттелем еще до начала сезона-2020, решив не продлевать с ним истекающий в конце года контракт. Бывший пилот Формулы 1 Пастор Мальдонадо считает, что это может привести к повышению напряжения в команде.

В прошлом году между Феттелем и его напарником Шарлем Леклером возникло несколько конфликтных ситуаций, а в Бразилии оба пилота сошли с дистанции из-за столкновения друг с другом. Мальдонадо опасается, что перед уходом из Скудерии Феттель перестанет соблюдать командные приказы. 

«В прошлом году мы видели проблемы между двумя их пилотами, – цитирует Мальдонадо Marca. – И кто гарантирует, что в этом году они не повторятся, раз уж Феттель знает, что все равно уйдет? Будет ли он уважать приказы команды? Ну не знаю.

Это может стать самой большой слабостью Ferrari. Это уже было их слабостью в прошлом году. Если в этом году все повторится, им обоим будет тяжело. Как они будут бороться после таких объявлений?»

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин
Команды Ferrari В Магазин
Автор Иван Матушкин

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