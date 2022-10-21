Сайнс стал лучшим в первой тренировке Гран При США, Шварцман – 16-й
Один пилот Ferrari возглавил протокол, другой стал лучшим в неофициальном зачете новичков
Сезон Формулы 1 после короткой паузы возобновился в американском Остине. По итогам первого часа, что пилоты провели на трассе, можно говорить о привычном сценарии: Red Bull и Ferrari очень близки по скорости.
Карлос Сайнс возглавил протокол по итогам утренней тренировки, проехав круг на шинах Soft (C4) за 1:36.857, однако Макс Ферстаппен потенциально мог показать результат еще лучше.
На первом секторе новоиспеченный чемпион проехал в одно время с испанцем, на втором отыграл больше двух десятых, однако на третьем выехал за пределы трассы и сбросил – потому в итоге уступил 0,224 секунды, оставшись вторым.
Тройке лидеров замкнул самый успешный пилот в истории Гран При США Льюис Хэмилтон (+0,475).Его команда Mercedes привезла в Америку последний в этом сезоне пакет обновлений.
Мини-сенсацию устроил Лэнс Стролл: в какой-то момент пилот Aston Martin даже возглавлял протокол, а в итоге остался на очень достойном четвертом месте (+0,603). Его напарник Себастьян Феттель на быстрой попытке ошибся на первом секторе и остался десятым.
Все, кто опередил четырехкратного чемпиона, оказались в секунде от лучшего времени. Примечательно, что в эту группу вошли представители разу девяти команд, включая Alpine (с Фернандо Алонсо), AlphaTauri (Пьер Гасли) и McLaren (Ландо Норрис).
Роберт Шварцман, Ferrari
Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images
Лучший среди равных
Сразу четыре команды заявили на эту сессию дебютантов – они предсказуемо оказались в самом конце протокола, а возглавил этот квартет россиянин Роберт Шварцман, который официально дебютировал в Ф1 за рулем Ferrari.
Петербуржец отстал от напарника на две секунды. В самом конце сессии он шел с улучшением своего графика, но в самом последнем повороте уперся в Ферстаппена, который в этот самый момент обсуждал с командой нюансы поведения машины и не освободил дорогу.
Роберт опередил чемпиона IndyCar 2021 года Алекса Палоу (McLaren), Тео Пуршера (Alfa Romeo) и Логана Сарджента (Williams). Все они остались в полном восторге от возможностей техники Ф1, а кроме того, заработали по одному баллу Суперлицензии.
Совсем иные эмоции сессия принесла Антонио Джовинацци. Тот должен был во второй и последний раз сесть за руль Haas, но на первых же минутах ошибся в шестом повороте и улетел в барьер.
Гонщику удалось вернуться на пит-лейн, но команда сообщила о перегреве сцепления и вероятном повреждении коробки передач. Больше на трассе итальянец не появлялся.
Результаты первой тренировки Гран При США
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|19
|1'36.857
|2
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|15
|1'37.081
|0.224
|3
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|20
|1'37.332
|0.475
|4
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|23
|1'37.460
|0.603
|5
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|19
|1'37.515
|0.658
|6
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|25
|1'37.713
|0.856
|7
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|23
|1'37.802
|0.945
|8
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Red Bull
|24
|1'37.810
|0.953
|9
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|23
|1'37.856
|0.999
|10
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|25
|1'38.041
|1.184
|11
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|24
|1'38.102
|1.245
|12
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|21
|1'38.276
|1.419
|13
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|21
|1'38.422
|1.565
|14
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|23
|1'38.898
|2.041
|15
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|20
|1'38.922
|2.065
|16
|Роберт Шварцман
|Ferrari
|Ferrari
|21
|1'38.951
|2.094
|17
|Алекс Палоу
|McLaren
|Mercedes
|21
|1'39.911
|3.054
|18
|Тео Пуршер
|Alfa Romeo
|Ferrari
|19
|1'40.175
|3.318
|19
|Логан Сарджент
|Williams
|Mercedes
|23
|1'40.325
|3.468
|20
|Антонио Джовинацци
|Haas
|Ferrari
|4
|1'43.063
|6.206
|Полные результаты
Галерея: специальные шлемы пилотов Ф1 для Гран При США
Кадр дня: Шварцман за рулем Ferrari F1-75 в Остине
Самое важное:
Мартин выиграл поул в Малайзии, Баньяя упал
Оба гонщика Ducati вылетели с трассы
Формула 1 создаст женскую гоночную серию
Это будут гонки поддержки, в которых примут участие молодые спортсменки
FIA завершила разбор событий в Японии. Вот самое важное из их отчета
Действия Пьера Гасли на «Сузуке» названы «безрассудными», а судьи FIA просто упустила француза из вида
Вторую тренировку в Остине отдали под тесты шин. Лучшим стал Леклер
На Гран При США прошла первая из двух запланированных испытательных сессий Pirelli. По этой причине оценить расстановку сил оказалось сложно