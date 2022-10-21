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Формула 1 / Гран При США Отчет о тренировке

Сайнс стал лучшим в первой тренировке Гран При США, Шварцман – 16-й

Один пилот Ferrari возглавил протокол, другой стал лучшим в неофициальном зачете новичков

Сайнс стал лучшим в первой тренировке Гран При США, Шварцман – 16-й
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Сезон Формулы 1 после короткой паузы возобновился в американском Остине. По итогам первого часа, что пилоты провели на трассе, можно говорить о привычном сценарии: Red Bull и Ferrari очень близки по скорости. 

Карлос Сайнс возглавил протокол по итогам утренней тренировки, проехав круг на шинах Soft (C4) за 1:36.857, однако Макс Ферстаппен потенциально мог показать результат еще лучше. 

На первом секторе новоиспеченный чемпион проехал в одно время с испанцем, на втором отыграл больше двух десятых, однако на третьем выехал за пределы трассы и сбросил – потому в итоге уступил 0,224 секунды, оставшись вторым. 

Тройке лидеров замкнул самый успешный пилот в истории Гран При США Льюис Хэмилтон (+0,475).Его команда Mercedes привезла в Америку последний в этом сезоне пакет обновлений.

Мини-сенсацию устроил Лэнс Стролл: в какой-то момент пилот Aston Martin даже возглавлял протокол, а в итоге остался на очень достойном четвертом месте (+0,603). Его напарник Себастьян Феттель на быстрой попытке ошибся на первом секторе и остался десятым.

Все, кто опередил четырехкратного чемпиона, оказались в секунде от лучшего времени. Примечательно, что в эту группу вошли представители  разу девяти команд, включая Alpine (с Фернандо Алонсо), AlphaTauri (Пьер Гасли) и McLaren (Ландо Норрис).

Роберт Шварцман, Ferrari

Роберт Шварцман, Ferrari

Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Лучший среди равных

Сразу четыре команды заявили на эту сессию дебютантов – они предсказуемо оказались в самом конце протокола, а возглавил этот квартет россиянин Роберт Шварцман, который официально дебютировал в Ф1 за рулем Ferrari. 

Петербуржец отстал от напарника на две секунды. В самом конце сессии он шел с улучшением своего графика, но в самом последнем повороте уперся в Ферстаппена, который в этот самый момент обсуждал с командой нюансы поведения машины и не освободил дорогу.

Роберт опередил чемпиона IndyCar 2021 года Алекса Палоу (McLaren), Тео Пуршера (Alfa Romeo) и Логана Сарджента (Williams). Все они остались в полном восторге от возможностей техники Ф1, а кроме того, заработали по одному баллу Суперлицензии.

Совсем иные эмоции сессия принесла Антонио Джовинацци. Тот должен был во второй и последний раз сесть за руль Haas, но на первых же минутах ошибся в шестом повороте и улетел в барьер.

Гонщику удалось вернуться на пит-лейн, но команда сообщила о перегреве сцепления и вероятном повреждении коробки передач. Больше на трассе итальянец не появлялся.  

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Результаты первой тренировки Гран При США

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 19 1'36.857  
2 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 15 1'37.081 0.224
3 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 20 1'37.332 0.475
4 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 23 1'37.460 0.603
5 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 19 1'37.515 0.658
6 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 25 1'37.713 0.856
7 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 23 1'37.802 0.945
8 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 24 1'37.810 0.953
9 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 23 1'37.856 0.999
10 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 25 1'38.041 1.184
11 France Эстебан Окон Alpine Renault 24 1'38.102 1.245
12 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 21 1'38.276 1.419
13 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 21 1'38.422 1.565
14 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 23 1'38.898 2.041
15 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 20 1'38.922 2.065
16 Russian Federation Роберт Шварцман Ferrari Ferrari 21 1'38.951 2.094
17 Spain Алекс Палоу McLaren Mercedes 21 1'39.911 3.054
18 France Тео Пуршер Alfa Romeo Ferrari 19 1'40.175 3.318
19 United States Логан Сарджент Williams Mercedes 23 1'40.325 3.468
20 Italy Антонио Джовинацци Haas Ferrari 4 1'43.063 6.206
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