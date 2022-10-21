Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Сезон Формулы 1 после короткой паузы возобновился в американском Остине. По итогам первого часа, что пилоты провели на трассе, можно говорить о привычном сценарии: Red Bull и Ferrari очень близки по скорости.

Карлос Сайнс возглавил протокол по итогам утренней тренировки, проехав круг на шинах Soft (C4) за 1:36.857, однако Макс Ферстаппен потенциально мог показать результат еще лучше.

На первом секторе новоиспеченный чемпион проехал в одно время с испанцем, на втором отыграл больше двух десятых, однако на третьем выехал за пределы трассы и сбросил – потому в итоге уступил 0,224 секунды, оставшись вторым.

Тройке лидеров замкнул самый успешный пилот в истории Гран При США Льюис Хэмилтон (+0,475).Его команда Mercedes привезла в Америку последний в этом сезоне пакет обновлений.

Мини-сенсацию устроил Лэнс Стролл: в какой-то момент пилот Aston Martin даже возглавлял протокол, а в итоге остался на очень достойном четвертом месте (+0,603). Его напарник Себастьян Феттель на быстрой попытке ошибся на первом секторе и остался десятым.

Все, кто опередил четырехкратного чемпиона, оказались в секунде от лучшего времени. Примечательно, что в эту группу вошли представители разу девяти команд, включая Alpine (с Фернандо Алонсо), AlphaTauri (Пьер Гасли) и McLaren (Ландо Норрис).

Роберт Шварцман, Ferrari Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Лучший среди равных

Сразу четыре команды заявили на эту сессию дебютантов – они предсказуемо оказались в самом конце протокола, а возглавил этот квартет россиянин Роберт Шварцман, который официально дебютировал в Ф1 за рулем Ferrari.

Петербуржец отстал от напарника на две секунды. В самом конце сессии он шел с улучшением своего графика, но в самом последнем повороте уперся в Ферстаппена, который в этот самый момент обсуждал с командой нюансы поведения машины и не освободил дорогу.

Роберт опередил чемпиона IndyCar 2021 года Алекса Палоу (McLaren), Тео Пуршера (Alfa Romeo) и Логана Сарджента (Williams). Все они остались в полном восторге от возможностей техники Ф1, а кроме того, заработали по одному баллу Суперлицензии.

Совсем иные эмоции сессия принесла Антонио Джовинацци. Тот должен был во второй и последний раз сесть за руль Haas, но на первых же минутах ошибся в шестом повороте и улетел в барьер.

Гонщику удалось вернуться на пит-лейн, но команда сообщила о перегреве сцепления и вероятном повреждении коробки передач. Больше на трассе итальянец не появлялся.

Результаты первой тренировки Гран При США